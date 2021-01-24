تشييع 6 جثامين لأسرة مسيحية من ضحايا المنزل المنهار بالمحلة .. محافظ الغربية يوجه بصرف تعويضات للأسر.. والمحامي العام يشكل فريقا من النيابة لمعاينة الموقع

المحامي العام بطنطا يفتح تحقيقا في حادث انهيار المنزل بالمحلة

محافظ الغربية يوجه التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات لأسر وضحايا المصابين

تنفيذي للمحلة: المنزل المنهار ليس له تقرير آيل للسقوط وتعاونا من أجل الناس





أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته بتشكيل فريق من أعضاء فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمود عبد الحكم رئيس نيابة أول المحلة لمعاينة موقع منزل المحلة المنهار بمنطقه ابو راضي، والذي اسفر عن سقوط 6 قتلي واثنين مصابين ونقلوا إلى فريق طوارىء مستشفي المحلة لإسعافهم .





كما باشر فريق النيابة العامة إلى موقع الحادث والاستماع الي أقوال شهود العيان وأسر الضحايا والاطلاع علي كاميرات فيديو موثقة لأحداث انهيار المنزل .





وكانت كنيسة السيدة مريم العذراء بمنطقة السبع بنات شهدت حالة من الحزن في مراسم تشييع جثامين 6 من جثامين ضحايا حادث انهيار أسره مسيحية في صلاه قداس ترٱسها الانبا كاراس اسقف المحلة وتوابعها وهو ما تسبب ومأساة لدي نفوس ابناء الكنيسة خلال 9 ساعات شارك فيها ملحمه وطنية امام انقاض المنزل المنهار بمنطقة أبوراضي بدائرة حي أول المحلة .





كما وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته إلي أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر الماديـة , وصرف المبالغ المالية وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنه 2019 الصادر في هذا الشأن ، من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع : 10000 جنيه لرب الأسرة المتوفي ، 5000 جنيه للمتوفي ، 2000 جنيه للمصاب وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1250 لكل فرد.





وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت أمس السبت بلاغًا بانهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة الكبرى في تمام الساعة 11:22 صباحًا.





كما انتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى موقع الحادث ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى للتعاون مع رجال الحماية المدنية في رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق.





كما وجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض .





تابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين والتي أسفرت عن انتشال جثث 6 ضحايا و 2 مصابين وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى لحين مباشرة النيابة لأعمالها، موجهًا بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض ، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حمايةً لأرواح المواطنين.





كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة .





كما تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى لتقديم كافة سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع : 1000 جنيه لكل فرد و 15 ألف جنيه لكل أسرة ومساعدات طبية وعينيه ( بطاطين / مراتب / مواد غذائية / مواد تطهير / الإسعافات اللازمة)

وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.





كما تهيب محافظة الغربية الجميع بالرجوع إلى المكتب الإعلامي للمحافظة للحصول على البيانات الدقيقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة عن أعداد المصابين أو الضحايا ، كما تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمختصين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.





كما أعلن الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ان اللجنة الهندسية المشكله لمعاينه موقع الحادث تبين له عدم وجود قرارات ازاله سابق للمنزل وان انهياره كان مفاجىء دون وجود سابق إنذار.

كما اوضح في تصريحات صحفية أن المنزل السكني المنهار ليس له قرار إزالة وتم التعامل مع الأزمة من كافة الجهات المعنية للتنسيق في رفع الأنقاض ونقل المصابين والضحايا في الحادث الكارثي .





وكان الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام اوضح أن حادث المنزل المنهار بالمحلة اسفر عن مصرع 6 قتلي و2 مصابين .





واشار"شادي" إلى أن اسماء المصابين هم كل من ماري وديع غطاس 45 سنة وجوفانه وديع غطاس 8 سنوات ونادية شنوده ميتري 50 سنة وندا ماجد جميل صليب 13 سنة وايزيس نصيف يوسف 80 سنة ووائل جميل إبراهيم صليب 35 سنة واثنين أخرين ونقلوا جميعا بسيارات الاسعاف لحظيا كما دفنوا جميعا بمقابر أسرهم .





كما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له، ، خشية تأثرها بالعقار المنهار، وتم انتشال أحد المصابين ويدعى جوفين منتصر جميل و4 اخرين وتم نقله لمستشفى المحلة العام وجاري استخراج باقي المصابين.



