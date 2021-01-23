بتهمة دعم الإرهاب.. السودان يغلق 131 جمعية لـ الإخوان في دارفور

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن السلطات السودانية قررت إغلاق 131 جمعية إخوانية جنوبي دارفور ، بتهمة تلقي أموال خارجية لدعم أنشطة الإرهاب.





وأكد وزير الإعلام السوداني ، فيصل محمد صالح، اليوم السبت، أن السودان لا يقبل بفرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة.





وقال الوزير السوداني: " لدينا وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في سد النهضة".





وأضاف: "الوساطة الأفريقية بملف سد النهضة بشكلها القديم غير مجدية، المفاوضات هي السبيل لحل أزمة سد النهضة ولا نريد التصعيد".





ونوه في تصريحات له بأن: "السودان متضرر في ملف سد النهضة ، ولا بد من اتفاق يحميه".





ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف، الدكتور عمر قمر الدين، عن أمله في عدم بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي إلا بعد التوصل لاتفاق مُلزم وواضح.





جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس الماضي، والذي أكد من جانبه أن السودان بلد واعد بالفرص وستواصل بريطانيا دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.



