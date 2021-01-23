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بين الناس

رئيس شركة مياه البحيرة يهنئ رجال الشرطة في عيدهم

السبت 23/يناير/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
حرص المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على الاحتفال بعيد رجال الشرطة المصرية تقديرا لما قدموه من تضحيات من أجل رفعة وسلامة الوطن. 

ووجه المهندس محمد سعيد، التحية لرجال الشرطة المصرية البواسل على تضحياتهم لاستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب الغاشم قائلا: "اتقدم بكل التحية والتقدير لرجال الشرطه في عيدهم والتحيه لشهداء الشرطة الأبرار من ضباط وجنود وأفراد الذين راحوا ضحايا غدر الارهابيين والخارجين عن القانون الذين دفعوا حياتهم ثمنًا من أجل أمن وأمان المواطن والوطن". 

ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق  وزير الدخليه ولجميع أفراد وقيادات الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

وأكد أن الشرطة هي خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين وحمايتهم من قوى الظلام وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي ليعم الأمن والأمان في أبهى صوره.
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