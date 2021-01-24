مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق بعين شمس

قال الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، إن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 19 /1 / 2021 وافق على مد فترة التقدم للاشتراك فى مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 ( علما بانه قد تم الاعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 /12/2020 وحتى 20/ 1/ 2021).
وأضاف أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمى بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمى للجامعة بالداخل والخارج.
ويمكن الراغبين فى الاشتراك فى المسابقة ، الدخول على الرابط التالى :
Competition.asu.edu.eg
وفي سياق اخر وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس ووكيلي المجلس،
وخلال الجلسة هنأ وكرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب و قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.
واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات،