نبيل فهمي: بايدن سيبدأ ولايته بمرحلة من البرود مع الدول العربية

أعرف الرئيس الأمريكي شخصيًا منذ التسعينيات حيث قضى 25 عاما في مجلس الشيوخ، و47 عاما في العمل السياسي، مشيرا إلى أن بايدن يهتم

بالعمل الدولي الذي يميل إلى الواقعية السياسية، ومستعد للتوافق، ويضع حسابًا للأوضاع الداخلية بحساسية بالغة.





وتابع "فهمي" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أعيب على إدارة بايدن أنهم كلهم من الإطار التقليدي بالنظر إلى أمريكا في الماضي، وعليهم النظر إلى العالم بشكل مختلف"، مضيفا: بايدن سيبدأ ولايته بمرحلة من البرود بينه وبين الدول العربية.



وأردف: بايدن سيقضي أول 6 أشهر في تسديد حسابات الحملة الانتخابية، وبعدها سيتحول إلى السياسة، مشددا على أن أمريكيا تسعى إلى مصلحتها أكثر من المبدأ.





ولفت إلى أن أمريكا تسعى إلى تقليص الدور الروسي في ليبيا، داعيا الدول العربية لإنشاء منطقة خالية من السلاح.

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق،