ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نبيل فهمي: بايدن سيبدأ ولايته بمرحلة من البرود مع الدول العربية

الأحد 24/يناير/2021 - 06:03 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
إسراء صبري
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أعرف الرئيس الأمريكي شخصيًا منذ التسعينيات حيث قضى 25 عاما في مجلس الشيوخ، و47 عاما في العمل السياسي، مشيرا إلى أن بايدن يهتم بالعمل الدولي الذي يميل إلى الواقعية السياسية، ومستعد للتوافق، ويضع حسابًا للأوضاع الداخلية بحساسية بالغة.

وتابع "فهمي" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أعيب على إدارة بايدن أنهم كلهم من الإطار التقليدي بالنظر إلى أمريكا في الماضي، وعليهم النظر إلى العالم بشكل مختلف"، مضيفا: بايدن سيبدأ ولايته بمرحلة من البرود بينه وبين الدول العربية.

وأردف: بايدن سيقضي أول 6 أشهر في تسديد حسابات الحملة الانتخابية، وبعدها سيتحول إلى السياسة، مشددا على أن أمريكيا تسعى إلى مصلحتها أكثر من المبدأ.


ولفت إلى أن أمريكا تسعى إلى تقليص الدور الروسي في ليبيا، داعيا الدول العربية لإنشاء منطقة خالية من السلاح.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يتعهد بكسر سياسات ترامب عدا ما يتعلق بـ أمن إسرائيل

عبد المنعم سعيد: علاقات الشرق الأوسط من أولويات بايدن المتأخرة.. فيديو

وسط معقد.. سياسي: المجتمع الأمريكي يريد الانسحاب من الشرق الأوسط.. فيديو

بايدن خلال تقديم أعضاء إدارته الجديدة: سنعيد أمريكا إلى مكانتها العالمية

محلل: اختيارات بايدن لفريقه الرئاسى متوقعًا

كارت ترامب الأخير.. السعودية وقطر تعتزمان التصالح برعاية أمريكية

ترشيحاتنا

أستاذ كبد: الشاي والبصل الأخضر والتفاح أفضل وقاية من فيروس كورونا

العامري فاروق: علاقة الأهلي بـ الزمالك قوية.. وهذا هدفنا بمونديال الأندية

حازم هاني مدافع المنصورة يعلن انضمامه إلى الأهلي

الصحة: تسجيل 680 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و49 وفاة

لغة الشوارع .. علي جمعة يحذر من كلام قبيح يرفضه الجو العام.. فيديو

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور