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رياضة

رينيه فايلر: لست نادما على رحيلي عن الأهلي

الأحد 24/يناير/2021 - 03:13 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه غير نادم على قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار فايلر في حوار مع صحيفة بليك السويسرية إلى أنه كان ناجح جدا مع الأهلي ولكنه حاليا أستمتع بقضاء الوقت مع عائلته في منزله بـ زيوريخ.

وأضاف فايلر انه شعر بالاستياء بسبب أزمة كورونا وابتعاده عن أسرته قائلا:" لم أقابلهم لأشهر. وفي 1 أكتوبر كان هناك بند في عقدي يسمح برحيلي أو استمراري لعام آخر، والآن أرى أن رحيلي المبكر كان قرارا صحيحا، لقد افتقدت عائلتي".

وتابع: "كرة القدم في مصر حماسية للغاية وقوية، إنها اللعبة الشعبية الأولى هناك، قبل فيروس كورونا وقبل الوفيات التي حدثت نتيجة الشغب، كانت الملاعب تمتلئ بـ 80 ألف مشجع في كل مباراة، لكن هذا العدد تم تقليصه بعد ذلك ليصير 40 ألفا كحد أقصى".

واعترف: "لم أكن قادرا على التحرك بحرية في القاهرة، كان ذلك مستحيلا، كنت معزولا أغلب الوقت في الفندق".

ورحل فايلر عن الأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري المصري، ليخلفه بيتسو موسيماني الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الفوز على الزمالك وحصد اللقب التاسع للمارد الاحمر.

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