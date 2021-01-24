إلغاء جميع الإجازات والراحات للفرق الطبية بالدقهلية

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد أن مديرية الصحة أنهت استعداداتها لاحتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة.



وأضاف وكيل الوزارة أنه أكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم، مشيرا إلى أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها.





وأشار وكيل الوزارة إلى أنه اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء،وأن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات، وأنه تم التنسيق مع هيئة إسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة.





وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات، كما هنأ جموع الشعب المصرى عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.