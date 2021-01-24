ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إلغاء جميع الإجازات والراحات للفرق الطبية بالدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 10:08 ص
الدكتور سعد مكى
الدكتور سعد مكى
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد أن مديرية الصحة  أنهت استعداداتها لاحتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه أكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم، مشيرا إلى أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء،وأن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته  للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات، وأنه تم التنسيق مع هيئة إسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات، كما هنأ جموع الشعب المصرى عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو