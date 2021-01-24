راغب علامة يهاجم السلطات اللبنانية: خائفون من أشياء كثيرة

هاجم الفنان راغب علامة السلطات اللبنانية في تغريدة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال راغب علامة : " من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلًا قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقة القضائية والشعبية في المستقبل، فهم خائفون من أشياء كثيرة والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد، لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان".





وكان قد أعلن المطرب راغب علامة عن سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب.





وكتب عبر حسابه على تويتر: "منذ حوالي أسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الفيتامينات المطلوبة.





وتابع: "أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمد لله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".