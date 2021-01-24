يقودها محافظ الشرقية.. حملة في الزقازيق تضبط 16 توك توك مخالفًا

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، حملة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة والمخالفة لخطوط السير الممنوحة لها، ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والكافيتريات والمطاعم بمواعيد الغلق المحددة ونسبة الإشغال المقررة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا، وكذلك متابعة أعمال النوبتجية المسائية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وبحسب بيان، الأحد، بدأت الحملة بتفقد شوارع طلبة عويضة والغشام وأحمد إسماعيل أسفرت عن ضبط 16 توك توك غير مرخص ومخالف لخط السير الممنوح له ، والتحفظ على 2 عربة (كارو) و2 (تروسيكل) يقوم أصحابها بالنبش في صناديق القمامة وبعثرتها في الطريق العام، ما يؤدي إلى تناثرها وتشويه المكان ، ليأمر المحافظ بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بـ 55 مليون جنيه..إنشاء برج إداري ومول متعدد الطوابق وجراج بالزقازيق

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدينة، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية أعمال إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 ملين جنيه ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء البرج الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.





وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري بنطاق المحافظة وذلك بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل فضلا عن ما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الحيوي والهام .

من جانبها أوضحت المهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الإسكان أنه جار إنشاء برج إداري وتجاري على قطعة الأرض الكائنة بميدان التحرير بمدينه الزقازيق والبالغ مساحتها 1047 م3 بتكلفة تعاقدية 55 مليون جنيه والصادر قرار التخصيص رقم 3982 لسنة 2020 ، مشيرة إلى أن البرج من المقرر أن يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق ( الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح ، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق وفي إطار تنمية موارد صندوق إسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.