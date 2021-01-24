طب حلوان تطلق مبادرة نادى الكتاب لتعزيز الوعى الثقافى للطلاب

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.









وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان بأنه تزامنا مع انطلاق التعليم عن بعد وبدء إجازة نصف العام الدراسى، تم وضع منظومة للتواصل مع الطلاب بنظام الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالاتحاد.









وفى هذا الإطار، أطلقت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان مبادرة تحت مسمى "نادي الكتاب" لزيادة الوعى الثقافى لدى الطلاب وتوعيتهم بأهمية القراءة ودورها فى النهوض بالفرد والمجتمع.

















وتتضمن المبادرة عدة جلسات للطلاب يناقشون خلالها بعض الكتب للعديد من العلماء والمفكرين، والتى تم اختيارها عن طريق تصويت الطلاب على الكتب المقترحة من اللجنة الثقافية، بهدف نشر الوعى الثقافى والتواصل بين الطلاب ونشر ثقافة التعلم من الآخر.









ونالت المبادرة إعجاب الطلاب العام الماضى، متمنين تعميمها بجميع الكليات لتعزيز النشاط الثقافى.









جدير بالذكر أن جامعة حلوان أطلقت اليوم، الأحد، مبادرة "الجامعة معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى المناطق المحيطة بالجامعة لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، وانطلاقًا من خطة الجامعة الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق العشوائية المحيطة بها.









