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تعليم

طب حلوان تطلق مبادرة نادى الكتاب لتعزيز الوعى الثقافى للطلاب

الأحد 24/يناير/2021 - 10:39 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان بأنه تزامنا مع انطلاق التعليم عن بعد وبدء إجازة نصف العام الدراسى، تم وضع منظومة للتواصل مع الطلاب بنظام الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالاتحاد. 


وفى هذا الإطار، أطلقت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان مبادرة تحت مسمى "نادي الكتاب" لزيادة الوعى الثقافى لدى الطلاب وتوعيتهم بأهمية القراءة ودورها فى النهوض بالفرد والمجتمع.




وتتضمن المبادرة عدة جلسات للطلاب يناقشون خلالها بعض الكتب للعديد من العلماء والمفكرين، والتى تم اختيارها عن طريق تصويت الطلاب على الكتب المقترحة من اللجنة الثقافية، بهدف نشر الوعى الثقافى والتواصل بين الطلاب ونشر ثقافة التعلم من الآخر.


ونالت المبادرة إعجاب الطلاب العام الماضى، متمنين تعميمها بجميع الكليات لتعزيز النشاط الثقافى. 


جدير بالذكر أن جامعة حلوان أطلقت اليوم، الأحد، مبادرة "الجامعة معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى المناطق المحيطة بالجامعة لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، وانطلاقًا من خطة الجامعة الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق العشوائية المحيطة بها.


وتعمل المبادرة على تأكيد الدور الحيوى بين الجامعة وشركاء المجتمع، من مواطنى المناطق الأكثر احتياجا المحيطة، والتى قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالتعرف على احتياجاتها وعمل على التجاوب معها، وكان مؤشر التنمية بقيمة مضافة عما سبق، وذلك باستخدام الأساليب والآليات المهنية التى تحقق البرامج التنموية والمساندة المجتمعية مع المجتمع المحيط بالجامعة، التى تدعم وتشارك فى تنفيذ البرامج التنموية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية بمشاركة وتعاون مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.
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