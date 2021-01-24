من أوائل الدول.. رئيس البرلمان العربي يثمن مبادرة الأردن لتطعيم اللاجئين بالمجان

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية في توفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للاجئين على أراضيها، معربا عن امتنانه للرعاية السامية من جانب الملك عبد الله الثاني لكل المقيمين على أرض المملكة كأولوية لديه.









وأشاد العسومي، بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة فيروس كورونا تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، باعتبارها من أوائل الدول في العالم التي بدأت بتطعيمات لقاح كوفيد-19 للاجئين، بحسب ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتعاملها مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدا أن هذا التوجه الإنساني يعبر عما تحمله المملكة من محبة وتقدير لكل المقيمين على أرضها.







