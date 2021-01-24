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أخبار العالم

من أوائل الدول.. رئيس البرلمان العربي يثمن مبادرة الأردن لتطعيم اللاجئين بالمجان

الأحد 24/يناير/2021 - 10:48 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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ميس رضا
ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية في توفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للاجئين على أراضيها، معربا عن امتنانه للرعاية السامية من جانب الملك عبد الله الثاني لكل المقيمين على أرض المملكة كأولوية لديه. 


وأشاد العسومي، بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة فيروس كورونا تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، باعتبارها من أوائل الدول في العالم التي بدأت بتطعيمات لقاح كوفيد-19 للاجئين، بحسب ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتعاملها مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدا أن هذا التوجه الإنساني يعبر عما تحمله المملكة من محبة وتقدير لكل المقيمين على أرضها.


وجدد دعوته لمجلس وزراء الصحة العرب إلى وضع خطة متكاملة لتنسيق جهود التعاون بين الدول العربية بشأن توفير اللقاحات المعتمدة والفعالة والآمنة ضد فيروس كورونا لكل الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون العربي المشترك من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن، مطالبا الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك بوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية تهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال الصحة الوقائية، وذلك لتقوية مناعة وجاهزية النظم الصحية في الدول العربية لمكافحة الأمراض المعدية ومنع انتشارها وتحولها إلى وباء.
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