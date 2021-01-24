لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء وتغريم 15 مواطنا وغلق محلين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المُلتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ويرافقة مدير إدارة البيئة برئاسة المركز بشن حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن غلق 2 محل بالشمع الأحمر، فضلًا عن مصادرة 3 شيش من المقاهي المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما تمكن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من فض عزاء بقرية العصلوجي وتغريم 15 مواطنًا لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 273 مليونًا و 375 ألفًا و 907 جنيهات خلال عام 2020م، لتمويل 10 آلاف و793 مشروعًا متوسطًا وصغيرًا ومتناهي الصغر لتوفير 17 ألفًا و 931 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة .

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب .

فيما أكد وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أنه تم تقديم 48 مليونًا و 374 ألفًا و796 جنيهًا إقراض مباشر لتمويل 230 مشروعًا وتوفير 863 فرصة عمل ، كما تم تقديم 168 مليون و 45 ألفًا و 924 جنيهاً ( إقراض متناهي الصغر) لتمويل 9 آلاف و690 مشروعًا وتوفير 15 ألفًا و959 فرصة عمل ، و تقديم 56 مليونًا و 955 ألفاً و187 جنيهًا (إقراض جهات وسيطة _ بنوك) لتمويل 873 مشروعًا وتوفير 1109 فرص عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد .

وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم إصدار 608 رخص نهائية و 575 رخصة مؤقتة و 626 رقم قومي و 1304 سجلات تجارية و 1350 بطاقة ضريبية.

وإستمرارًا لمبادرات الجهاز في النهوض بالصناعات التراثية ورعاية الحرف اليدوية والفنية المتنوعة ودعم وتسويق منتجات المشروعات إقتصاديًا وثقافيًا وفتح آفاق مختلفة لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا أكد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض الهجن بعدد من مستفيدي الجهاز بالمنتجات التراثية وكذلك المشاركة في معرض تراثنا الدولي ، ومعرض أهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ، فضلًا عن تنفيذ 30 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.