إيران تفتح ملفات لدى الإنتربول لمرتكبي اغتيال العالم محسن زادة

أعلن الأمن الإيراني، اليوم الأحد، أنه تم فتح ملفات لدى الإنتربول لجميع الضالعين في عملية اغتيال العالم في المجال النووي والدفاعي الايراني محسن فخري زادة.









ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين اشتري، في تصريح للصحفيين اليوم، الأحد: "لقد تم فتح ملفات لجميع الضالعين في عملية اغتيال العالم فخري زادة".









وأضاف: "نأمل في ظل تعاون الشرطة الدولية (الإنتربول) باعتقال مرتكبي عملية الاغتيال واستردادهم إلى البلاد".









وفي وقت سابق، طالبت إيران، الشرطة الدولية "الإنتربول" بإصدار إشعار أحمر بحق منفذي اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والعالم النووي فخري زادة.









وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية إن إيران طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد فخري زاده.









والإشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند إصداره يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المطلوب، وتسليمه فور العثور عليه إلى الدولة المتقدمة بطلب الإشعار.









كما أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أن طهران "قدمت طلبا للإنتربول لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني".







