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رياضة

النصر يجهز حمد الله للمشاركة في السوبر السعودي أمام الهلال

الأحد 24/يناير/2021 - 02:48 م
حمد الله
حمد الله
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القسم الرياضي
عاد إلى السعودية فجر اليوم الأحد عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر لكرة القدم، عقب فترة غياب استمرت 10 أيام، قضاها اللاعب في بلاده من أجل تأهيل نفسه بدنيا، لخوض مباراة كأس السوبر التي تجمع النصر والهلال، السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية أونلاين" السعودية اليوم الأحد أنه" بدا على مهاجم نادي النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله خسارة وزن ملحوظة، وهو الأمر الذي كان يعرضه للانتقادات الفترة الماضية وأثر على مستواه بشكل كبير".

ومنحت إدارة النصر حمد الله إجازة الفترة الماضية، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وفضل حمدالله السفر للمغرب ومتابعة علاجه التأهيلي مع طبيبه الخاص.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن حمدالله سيتم تجهيزه لمباراة كأس السوبر، التي تجمع النصر والهلال، السبت المقبل.

ويشارك الهلال في بطولة السوبر السعودي كونه بطل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يشارك النصر كونه وصيف دوري المحترفين، ووصيف كأس الملك.

وخاض حمد الله 5 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفا وحيدا من ضربة جزاء، وصنع آخر، فيما أهدر ثلاث ضربات جزاء متتالية.

ويواجه النصر نظيره الاتحاد، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في قمة مباريات الجولة الـ15، علما بأن الفريق يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.
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