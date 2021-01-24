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منوعات

هكذا يقضي ترامب عطلته الأولى بعد خروجه من البيت الأبيض.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد ضجيج الخسارة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، عاد دونالد ترامب كمواطن أمريكي بدرجة رجل أعمال ورئيس سابق لأمريكا، وبالوضع الجديد يقضى ترامب عطلة نهاية الأسبوع الأولى كرئيس سابق وهو ينغمس في هوايته المفضلة.


ومن حين لآخر يلوح بيديه حين يمر عليه حشد من المؤيدين وهم يرحبون به في منزله الثاني في بالم بيتش بولاية "فلوريدا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


فقد شوهد ترامب وهو يلعب جولتين من الجولف في ملعب جولف ويست بالم بيتش، أحد أفضل الوجهات لقضاء العطلات بعيدًا عن البيت الأبيض.


ارتدى الرئيس السابق قبعة حملته الحمراء التي تحمل شعار "Make America Great Again"، وقميص بولو أبيض أثناء لعب الجولف، قبل أن يتم نقله إلى منتجع Mar-a-Lago - موطنه الدائم الجديد.


ولدى عودته، استقبل ترامب حشد صغير من المؤيدين، كان بعضهم يحمل أعلامًا أمريكية، بالإضافة إلى لافتات كُتب عليها: "لا يزال رئيسي!" و"فاز ترامب!"


أثناء مرور موكبه، ابتسم ترامب ولوح بمرح لمجموعة المشجعين المحبين على طول الطريق.


عاد الرئيس المنتهية ولايته إلى ولاية صن شاين ستيت صباح الأربعاء، حيث رفض اتباع التقاليد وحضور تنصيب خلفه الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.


أمضى ترامب معظم وقته كرئيس في لعب الجولف في ملاعبه المختلفة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، ولكن بشكل خاص نادي ويست بالم بيتش.


وبانتقاله الدائم إلى Mar-a-Lago إلى جانب افتقاره الجديد للوظائف الحكومية، سيكون قادرًا على الاستمتاع بهوايته المفضلة أكثر.


يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أنهم حددوا موعدًا لبدء المرافعات في محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ بشأن أعمال الشغب في الكابيتول.
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