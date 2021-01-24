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مرأة

نوع من التوابل يحمي الجسم من الأمراض.. تعرف عليه

الأحد 24/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعتبر القرفة من التوابل التي تتمتع بمذاق مختلف بالإضافة لطعمها اللذيذ، فإنها غنية بالفوائد الصحية التي تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، لذا يجب إضافتها ضمن اختياراتك الغذائية لسهولة وتنوع الوصفات التي نضيف إليها القرفة.

ولذلك نستعرض لك أبرز 5 فوائد صحية للقرفة وفقا لتقرير نشره بموقع “Facty”.

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- غنية بمضادات الأكسدة

القرفة من مضادات الأكسدة القوية، حيث تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الثوم، وتحمي هذه المواد الجسم من الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي، والذي يحدث عندما لا يتمكن الجسم من إزالة السموم الناتجة عن تراكم جميع الجذور الحرة الضارة، لذا يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في منع التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه الجذور الحرة الزائدة على جهاز المناعة.

- خصائص مضادة للالتهابات

تمتلك مضادات الأكسدة والبوليفينول الموجودة في القرفة أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، في الظروف يساعد الالتهاب الجسم على إصلاح تلف الأنسجة ومحاربة الالتهابات، ومع ذلك في بعض الحالات يمكن أن يعمل التورم ضد الأنسجة أو يصبح مزمنًا على مدى فترة طويلة، وبالتالي يمكن أن تؤدي الحالات والأحداث التي تسبب الالتهاب إلى ألم مزمن، لذا فالقرفة مفيدة بشكل خاص أيضًا لالتهاب الكبد.

- الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

‎أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة المبكرة، لذا يمكن أن تقلل القرفة من الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، مما يساعد على استقرار الكوليسترول الجيد HDL في الجسم، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم،  فيظهر ذلك آثارًا إيجابية على علامات الدم، ويمكن للقرفة تحسين مقاومة الأنسولين والجلوكوز في الدم، وأيض الدهون، وتقليل الإجهاد التأكسدي، فكل هذا يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- مكافحة الالتهابات البكتيرية

العنصر النشط الرئيسي في القرفة هو سينامالديهيد، يمكن أن تساعد الزيوت المصنوعة باستخدام هذا المكون في علاج الأمراض من التهابات الجهاز التنفسي إلى الأنفلونزا، فالقرفة فعالة ضد البكتيريا ويمكن أن تساعد في حماية الجسم من أعراض الجهاز الهضمي ونزلات البرد وتعزز جهاز المناعة، قد يوقف مستخلص القرفة مع القرنفل نمو البكتيريا المسببة للعدوى مثل السالمونيلا والليستيريا.

- محاربة مرض السكري
يتطور مرض السكري عندما يشكل الجسم مقاومة للأنسولين أو عندما لا يستطيع الحد من دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم بشكل صحيح، فيمكن أن تساعد القرفة في تحسين الحساسية للأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وقد يحسن أيضًا عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد البنكرياس على العمل بشكل أفضل، يمكن للقرفة أيضًا منع إنزيم ألانين الذي يسمح بامتصاص الجلوكوز في الدم.
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