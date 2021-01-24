على أعلى مستوى.. الرئيس يوجه بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول متابعة "مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري".





ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على اعلى مستوى، نظرًا لأهمية مكون الطاقة الكهربائية في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.



