ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على أعلى مستوى.. الرئيس يوجه بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف

الأحد 24/يناير/2021 - 05:12 م
اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي اليوم
Advertisements
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول متابعة "مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري".

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على اعلى مستوى، نظرًا لأهمية مكون الطاقة الكهربائية في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.

كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من مشروعات قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الرياح والطاقة الشمسية، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة وكذلك من القطاع الخاص، فضلًا الجهود القائمة لتحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بما في ذلك تحويل خطوط الضغط العالي الكهربائية إلى خطوط أرضية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، بما يضمن نقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء: مشروعات الربط الكهربائي ستحول مصر لمحور عالمي

وزير الكهرباء خلال لقائه بنظيره العراقي: جميع إمكانياتنا متاحة لخدمتكم

شاكر: أنا أول وزير كهرباء يجتمع بالرئيس أسبوعيا

وزير الكهرباء: مليار دولار وفر سنوي في استهلاك الوقود

بالإنفوجراف.. حصاد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2020

الكهرباء 2020.. مصر تتقدم 19 مركزا.. مليون مشترك جديد.. وبنبان أفضل مشروع عربي مؤسسات عالمية: مصر دولة كبيرة ونفخر بالاستثمار فيها.. إنفوجراف

ترشيحاتنا

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

صور مروعة للحادث.. اختطاف وذبح امرأتين في سوريا والفاعل مجهول

الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة

غرفة مركزية للإنذار المبكر.. وزير الرى يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة