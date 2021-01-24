ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحث إعادة افتتاح فرع جامعة القاهرة بالخرطوم.. السفير المصري يلتقي وزيرة التعليم العالي السودانية

الأحد 24/يناير/2021 - 05:45 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
التقى حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بوزيرة التعليم العالي السودانية "انتصار صغيرون"، وذلك في إطار مُتابعة علاقات التعاون الثُنائي بين البلدين، وبحث سُبل المُضى قُدمًا بها في شتى المجالات.

تم خلال اللقاء استعراض الخطوات المُتخذة من الجانبين لتنفيذ ما تم التوافُق عليه خلال زيارة الدكتور مُصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى السودان فى أغسطس الماضي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما فى ذلك إعادة افتتاح مقر جامعة القاهرة- فرع الخرطوم.

كما تم التطرُق إلى آفاق التعاون المُتاحة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإمكانية بلورة شراكات فى هذا الصدد، وبما يُسهم في بناء الكوادر السودانية الشابة وتأهيلهم على النحو المطلوب بمُختلف المجالات. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم طلاب جنوب السودان الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية

وفد جامعي يسافر إلى جيبوتى قريبا لتأسيس فرع لجامعة طنطا

وزيرة التجارة: إنشاء منطقة صناعية مصرية بالسودان والمساهمة في تطوير منطقة المثلث بالخرطوم

مصر ضيف شرف .. وزيرة الصناعة تشارك في افتتاح فعاليات معرض الخرطوم الدولي

ترشيحاتنا

عاصفة ترابية تضرب محافظة سوهاج

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الإمارات تعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية

أبرزهم الأطفال والحوامل.. 5 فئات ممنوعون من تناول لقاح كورونا

الخميس المقبل.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

شاهد.. أول فيديو من داخل منزل أحمد الجنزوري بعد إخلاء سبيله في قضية الفيرمونت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة