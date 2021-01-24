وزير الزراعة أمام النواب: رغم جائحة كورونا حققنا نموا بنسبة 4%

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، واستطاع أن يحقق معدل نمو 4% رغم جائحة كورونا.





وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، "يتضح من حجم الإنجازات التي تمت على نحو ما سيرد في هذا البيان تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الإنسان المصري".



وأشار إلى أنه في مجال تحقيق الأمن الغذائي، استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين:المحور الأول وهو التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، حيث أنه وفقًا لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة.





وأكد أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء اعتمادًا على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضًا محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم افتتاحها قريبًا والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم كما تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.





ولفت إلى انه تم اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).





وأوضح وزير الزراعة إلى أنه إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.



