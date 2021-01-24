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تعليم

تعليم الوادى الجديد: تنفيذ مبادرة لتحدى الدروس الخصوصية

الأحد 24/يناير/2021 - 08:47 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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منصور ابوالعلمين
قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه تم الاستعداد لتنفيذ مبادرة تحدي الدروس الخصوصية، والمراجعة النهائية على امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021، ولمدة 3 أسابيع متصلة بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.

وقال النيلي، في بيان إعلامي له، اليوم الأحد، إن الاسبوع الاول سيبدأ يوم الاحد 31 يناير الجاري بمادة الدراسات الاجتماعية، والاثنين الاول من فبراير مادة اللغة العربية، والثلاثاء الثاني من فبراير مادة العلوم، والأربعاء الثالث من فبراير مادة الرياضيات، والخميس الرابع من فبراير مادة اللغة الانجليزية. وأضاف ان الأسبوع الثاني يبدأ في الفترة من 7حتى 11 فبراير، والاسبوع الثالث يبدأ في الفترة من 14 حتى 18 فبراير بنفس ترتيب المواد في الاسبوع الاول.

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وأوضح النيلي، أن العدد المستهدف 100 طالب والاسبقية بالحضور، ويتم فتح باب المركز لاستقبال الطلاب قبل الميعاد بنصف ساعة ويغلق في حال اكتمال العدد، ولا يجري دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والاجراءات الاحترازية المتبعة.

من جانب اخر قال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، إنه تم اليوم الأحد، بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية اللواء صبيح في مركز الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة)، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح محروس، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن القافلة تستمر لمدة يومين، وتم البدء في تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، مشيرا إلى أن القافلة تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية في المناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها مديرية الشؤن الصحية من اجل توفير خدمه صحية لكافة المواطنين بقري ونجوع المحافظه.
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