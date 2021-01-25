6 سنوات بدون أنشطة.. أهالى الهرم يشكون غلق مركز شباب الصفا

أعرب عدد من سكان حى الهرم ، عن استيائهم الشديد من غلق مركز شباب القرية منذ 6 سنوات، وكان يعد المتنفس الوحيد للشباب للممارسة الأنشطة الرياضية.





ويقول المواطن محمد ابوعسل باشا في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نشكو من غلق مركز شباب الصفا بالهرم منذ أكثر من 6 سنوات ، لعمل صيانة و لم يتم افتتاحه حتى الان ، رغم زيارة الوزير للمركز وتقديمه وعدا بالانتهاء من أعمال التطوير خلال أشهر، قبل أن يقوم المقاول الذي يقوم بأعمال التطوير بسحب العمال والمعدات الخاصة به لتأخر الوزارة في سداد الأقساط المستحقة له ..





وأضاف : أن الميزانية المعلنة الخاصة بالمركز يوجد بها 30 مليون جنيه، وأنهم يقومون سنويا بسداد قيمة الاشتراك رغم عدم وجود أي أنشطة، ومازالت المباني بدون ترميم لخدمة الأهالي والشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية"، في أحد الأماكن المزدحمة بالسكان في منطقة الجيزة.





مناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بالانتهاء من أعمال التطوير و إعادة فتح مركز الشباب للممارسة الأنشطة الرياضية

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