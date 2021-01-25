شريان حياة.. تعرف على تفاصيل الانتهاء من حفر بئر مياه للشرب في واحة سيوة

كشف امون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، الانتهاء من حفر بئر مياه للشرب في واحة سيوة، معبرا عن سعادته بإنجاز هذه المهمة في واحة سيوة.





وأضاف مرتضى، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن هذا البئر شريان حياة جديدة في منطقة جديدة وهذا يوم عيد، متابعا انه :"عملنا ده عشان أهلنا في سيوة يكون عندهم مياه متواصلة وليس بالتناوب".





وتابع امون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، انه نعمل بكل سرعة على الانتهاء، وخلال الفترة القريبة ستصل المياه لكل واحة سيوة لمدة ٢٤ ساعة".



