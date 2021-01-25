عفت رشاد: فرصة مصر في الفوز على الدنمارك 50%.. واللقاء نهائي مبكر

عبر الدكتور عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي والمصري لكرة اليد، عن تقديره لصعود منتخب مصر لدور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد، بعد التعادل مع منتخب سلوفينيا.





وقال رشاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إن منتخب مصر في الشوط الاول قدم اداء ليس جيدا ولكن مع بداية شوط المباراة الثاني تغير الوضوع وقدم منتخب مصر أداء افضل بكثير.





وعن فرص مصز في البطولة اكمل رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي والمصري لكرة اليد، أن منتخب لديه لاعبين جيدين والمباراة المقبلة مع منتخب الدنمارك معركة فاصلة لمصر في بطولة العالم والتي ستقام الأربعاء المقبل.





َووصف رشاد، أن تكون مباراة منتخبي مصر والدنمارك نهائي مبكر، مشيرا الي أن فوز مصر على الدنمارك وارد وليس امرا بعيدا عن التحقيق وعلى المنتخب تحقيق الفوز.



