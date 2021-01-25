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حوادث

بينهم رضيعة.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:43 ص
أصيب ٣ أشخاص إثر
أصيب ٣ أشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي
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أنغام الجنايني
أصيب شخصان ورضيعة إثر إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 60 بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمد. أ.ع"، 26 عامًا، سائق، ويقيم المحروسة بمركز قنا، أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار إطار السيارة الخلفي الأيمن، ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، وإصابته وكلًا من:"أمل. م. م"، 21 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "نور .م. ع"، البالغة من العمر 4 شهور، ويقيمان دائرة قسم البساتين بالقاهرة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة والمصابة الثانية قررا بمضمون ما تقدم، وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


أصيبت ربة منزل وطالبتين بتسمم غذائي اثر تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، بالصوامعة شرق بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول "كريمة ا ا"، 36 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "آية ع م"، 17 عامًا، طالبة، و"هبه ا م"، 16 عامًا، طالبة "نجلة عم الثانية"، وتقمن بناحية الصوامعة شرق بدائرة المركز، مصابات "حالة إعياء وقيئ"، إدعاء تناول طعام فاسد.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال زوج الأولى المدعو "عبد الناصر م ر"، 45 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابتهن عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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