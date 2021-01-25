بينهم رضيعة.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

أصيب شخصان ورضيعة إثر إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 60 بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمد. أ.ع"، 26 عامًا، سائق، ويقيم المحروسة بمركز قنا، أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار إطار السيارة الخلفي الأيمن، ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، وإصابته وكلًا من:"أمل. م. م"، 21 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "نور .م. ع"، البالغة من العمر 4 شهور، ويقيمان دائرة قسم البساتين بالقاهرة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.





وبسؤال قائد السيارة والمصابة الثانية قررا بمضمون ما تقدم، وتم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







