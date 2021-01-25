مراسيم سلطانية.. هيثم بن طارق قائدًا أعلى لمجلس الدفاع العماني

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عٌمان ثلاثة مراسيم سلطانية سامية اليوم الإثنين.





وجاءت المراسيم السلطانية على النحو التالي:-

-مرسوم سلطاني رقم 12/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع.

المادة الأولى: يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى و عضوية كل من : نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ، وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ،رئيس جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب السلطاني ،رئيس الأمن الداخلي ، المفتش العام للشرطة و الجمارك ، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة .

المادة الثانية:دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين و المراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة و الدفاع عنها و ينعقد عند الحاجة إلى الإعلان عن التعبئة العامة .

المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 105 /96 المشار إليه كما يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.

-مرسوم سلطاني رقم 13/ 2021 بأعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني.

المادة الأولى: يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى ،و عضوية كلًا من : وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ،رئيس جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب السلطاني ،رئيس جهاز الأمن الداخلي ، المفتش العام للشرطة و الجمارك ،رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ،و يجوز للمجلس حضور من يراه غير الأعضاء .

المادة الثانية: يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني .

المادة الثالثة: ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها و في غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة : يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني .

المادة الخامسة: يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصته أمانة عامة تتبع المكتب السلطاني و عدد من اللجان تتبع المجلس و يصدر بتنظيم عمل أمانة العامة و تحديد اختصاصات الأمين العام و تشكيل اللجان و تحديد اختصاصاتها قرارا من وزير المكتب السلطاني رئس مكتب القائد الأعلى .

المادة السادسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 المشار إليه ،كما يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .

المادة السابعة:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره

-مرسوم سلطاني رقم 14/ 2021 بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

- يرقى العميد الركن ناصر بن صالح المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا لمجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني

- يرقى العميد الركن سليمان بن خالد الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني

- يرقى العميد الركن سالم بن علي الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدًا للحرس السلطاني العماني

- يرقى العميد الركن مسلم بن محمد جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدًا لقوة السلطان الخاصة

- يعين اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات

- يرقى العميد خليفة بن علي السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية