مراسيم سلطانية.. هيثم بن طارق قائدًا أعلى لمجلس الدفاع العماني

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عٌمان ثلاثة مراسيم سلطانية سامية اليوم الإثنين.
وجاءت المراسيم السلطانية على النحو التالي:-
-مرسوم سلطاني
رقم 12/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع.
المادة
الأولى: يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى و عضوية كل من : نائب
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ، وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ،رئيس
جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب السلطاني ،رئيس الأمن الداخلي ، المفتش العام
للشرطة و الجمارك ، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة .
المادة
الثانية:دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين و المراسيم
السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على
سلامة السلطنة و الدفاع عنها و ينعقد عند الحاجة إلى الإعلان عن التعبئة العامة .
المادة
الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 105 /96 المشار إليه كما يلغى ما يخالف هذا
المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة
الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
-مرسوم سلطاني
رقم 13/ 2021 بأعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني.
المادة
الأولى: يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى ،و عضوية كلًا من : وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ،رئيس جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب
السلطاني ،رئيس جهاز الأمن الداخلي ،
المفتش العام للشرطة و الجمارك ،رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ،و يجوز للمجلس حضور من يراه غير الأعضاء .
المادة
الثانية: يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني .
المادة
الثالثة: ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي
يقدرها و في غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد
الأعلى.
المادة
الرابعة : يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني .
المادة
الخامسة: يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصته أمانة عامة تتبع المكتب
السلطاني و عدد من اللجان تتبع المجلس و
يصدر بتنظيم عمل أمانة العامة و تحديد اختصاصات الأمين العام و تشكيل اللجان و
تحديد اختصاصاتها قرارا من وزير المكتب السلطاني رئس مكتب القائد الأعلى .
المادة
السادسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 المشار إليه ،كما يلغى ما يخالف هذا
المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة
السابعة:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره
-مرسوم سلطاني
رقم 14/ 2021 بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.
- يرقى العميد
الركن ناصر بن صالح المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا لمجلس الأمن الوطني
بالمكتب السلطاني
- يرقى العميد
الركن سليمان بن خالد الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا للشؤون العسكرية
في المكتب السلطاني
- يرقى العميد
الركن سالم بن علي الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدًا للحرس السلطاني العماني
- يرقى العميد
الركن مسلم بن محمد جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدًا لقوة السلطان الخاصة
- يعين اللواء
عبدالله بن علي الحارثي مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
- يرقى العميد خليفة بن علي السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدًا للمفتش
العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية