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أخبار العالم

مراسيم سلطانية.. هيثم بن طارق قائدًا أعلى لمجلس الدفاع العماني

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:33 ص
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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مـيــــس رضـــا

 أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عٌمان ثلاثة مراسيم سلطانية سامية اليوم الإثنين.


وجاءت المراسيم السلطانية على النحو التالي:-

 

-مرسوم سلطاني رقم 12/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع.

 

المادة الأولى: يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى و عضوية كل من : نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ، وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ،رئيس جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب السلطاني ،رئيس الأمن الداخلي ، المفتش العام للشرطة و الجمارك ، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة .

 

المادة الثانية:دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين و المراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة و الدفاع عنها و ينعقد عند الحاجة إلى الإعلان عن التعبئة العامة .

 

المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 105 /96 المشار إليه كما يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

 

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.

 

-مرسوم سلطاني رقم 13/ 2021 بأعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني.

 

المادة الأولى: يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى  ،و عضوية كلًا من : وزير المكتب السلطاني  رئيس مكتب القائد الأعلى  ،رئيس جهاز الاتصالات و التنسيق بالمكتب السلطاني  ،رئيس جهاز الأمن الداخلي ، المفتش العام للشرطة و الجمارك ،رئيس أركان قوات السلطان المسلحة  ،و يجوز للمجلس حضور من يراه غير الأعضاء .

 

المادة الثانية: يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني .

 

المادة الثالثة: ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها و في غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

 

المادة الرابعة : يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني .

 

المادة الخامسة: يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصته أمانة عامة تتبع المكتب السلطاني و عدد من اللجان  تتبع المجلس و يصدر بتنظيم عمل أمانة العامة و تحديد اختصاصات الأمين العام و تشكيل اللجان و تحديد اختصاصاتها قرارا من وزير المكتب السلطاني رئس مكتب القائد الأعلى .

 

المادة السادسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 المشار إليه ،كما يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه  .

 

المادة السابعة:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره

 

-مرسوم سلطاني رقم 14/ 2021 بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

 

- يرقى العميد الركن ناصر بن صالح المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا لمجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني

 

- يرقى العميد الركن سليمان بن خالد الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينًا عامًا للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني

 

- يرقى العميد الركن سالم بن علي الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدًا للحرس السلطاني العماني

 

- يرقى العميد الركن مسلم بن محمد جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدًا لقوة السلطان الخاصة

 

- يعين اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات

 

- يرقى العميد خليفة بن علي السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية

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