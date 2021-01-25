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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة جوية.. اعرف الوجهات الدولية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الاثنين، 51 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5218 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 
وتنطلق 51 رحله جويه بمعدل 36 رحله دوليه إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، جوبا، جدة، بغداد، أكرا، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، الدوحه، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس أبابا، زيوريخ، إربيل، الخرطوم، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5218 راكب

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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