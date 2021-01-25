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منوعات

بسبب اسم المولود .. سيدة تقاطع ابنها وزوجته

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تشعر الجدة أن أول حفيد لها هو فرصة أخرى من القدر لتربية ابنها أو ابنتها من جديد، ترى فيه حياتها مرة أخرى و امومتها من جديد، تشعر و كأنها مفعمة بالطاقة و الحيوية و النشاط . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 45 عاما، قامت بمقاطعة ابنها و زوجته بعد علمها بالاسم الذي اطلقته زوجة ابنها على حفيدها الأول كتعبير عن استيائها من الاسم . 

قالت الزوجة البالغة من العمر21 عاما، أنها قامت بتسمية طفلها قبل أن تعلم ما إذا كان ذكرا ام أنثى، و هو " أودوري"، بالإضافة إلى أنها لم تخبر زوجها أنها حامل فقد صارحته في أيامها الأخيرة من حملها نتيجة سفره المتتالي . 

أوضحت الزوجة أن حماتها غضبت حينما سمعت الاسم لأنها تعتقد أن الاسم لذكر و المولودة أنثى، فكان يتحتم عليه اختيار اسم افضل من ذلك يليق بالمولودة . 

أشارت الزوجة إلى أن زوجها تقبل الأمر بعد ان بحثت الزوجة على أصول ذلك الاسم و أكدت له أنه يمكن إطلاقه على الذكور أيضا و أنه ليس مشينا و لن يدفع زملاؤه في المستقبل للتنمر عليه كما ادعت حماتها . 
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