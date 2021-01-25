بسبب اسم المولود .. سيدة تقاطع ابنها وزوجته

تشعر الجدة أن أول حفيد لها هو فرصة أخرى من القدر لتربية ابنها أو ابنتها من جديد، ترى فيه حياتها مرة أخرى و امومتها من جديد، تشعر و كأنها مفعمة بالطاقة و الحيوية و النشاط .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 45 عاما، قامت بمقاطعة ابنها و زوجته بعد علمها بالاسم الذي اطلقته زوجة ابنها على حفيدها الأول كتعبير عن استيائها من الاسم .





قالت الزوجة البالغة من العمر21 عاما، أنها قامت بتسمية طفلها قبل أن تعلم ما إذا كان ذكرا ام أنثى، و هو " أودوري"، بالإضافة إلى أنها لم تخبر زوجها أنها حامل فقد صارحته في أيامها الأخيرة من حملها نتيجة سفره المتتالي .





أوضحت الزوجة أن حماتها غضبت حينما سمعت الاسم لأنها تعتقد أن الاسم لذكر و المولودة أنثى، فكان يتحتم عليه اختيار اسم افضل من ذلك يليق بالمولودة .





أشارت الزوجة إلى أن زوجها تقبل الأمر بعد ان بحثت الزوجة على أصول ذلك الاسم و أكدت له أنه يمكن إطلاقه على الذكور أيضا و أنه ليس مشينا و لن يدفع زملاؤه في المستقبل للتنمر عليه كما ادعت حماتها .