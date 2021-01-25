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توك شو

شاهد.. أشرف زكي عن إبراز بطولات الشرطة فنيًا: احنا مقصرين

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:00 ص
الدكتور أشرف زكي،
الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية
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فرح علاء الخولي
هنأ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أبطال ورجال الشرطة بعيدهم الـ 69 بأسم كل فناني مصر، موجها الشكر والتقدير والاحترام لوزير الداخلية ورجال الوزارة البواسل، لافتا إلي أن القوة الناعمة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الرأي العام عن دور رجال الشرطة ، وما يواجهه من صعاب وبطولات، وذلك من خلال عرض البطولات التي يلعبها كل من رجال الجيش والشرطة، وهناك الكثير من الاعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية جسدت تلك البطولات لرجال الشرطة وقواتها.

وتابع الدكتور أشرف زكي، خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن قوات الشرطة المصرية تقوم بدور عظيم، في توفير الامن والسلام للمصريين اجمع، معقبا: "يكفي عدم شعورنا بالخوف ولا القلق لحظة"، منوها ان في الفترة الاخيرة لعبت السينما والدراما دورا مهما جدا لتعريف الشباب الجديد والاجيال الصاعدة ببطولات وانتصارات رجال القوات المسلحة والشرطة، وانهم يضحون بأنفسهم من اجلنا ومن اجل الوطن.

واوضح اننا بصدد ان نشهد ملحمة الاختيار 2 لتجسيد بطولات رجال الشرطة، معقبا: "احنا مقصرين تجاههم في الأعمال"، متمنيا ان يكون مسلسل الاختيار في الجزء الثاني بداية لعرض بطولات قوات الشرطة، بالذات في الفترات الاخيرة لاننا مررنا بفترات عصيبة جدا خلال الـ 10 سنوات الاخيرة.

واضاف ان تاثير القوة الناعمة يعتمد على الكيف وليس الكم بشكل اكبر، ولكن لا مانع من التوازن بين الكم والكيف في تلك الفترة، وذلك لانه دورنا كقوة ناعمة.
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