مرور مفاجئ على وحدات صحة الأسرة بمركز أبشواي بالفيوم

أجرى فريق الإشراف بالإدارة الصحية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة نهلة على مسئول الترصد بالإدارة، جولة مرورية على وحدات النصارية الصحية ووحدة سنرو البحرية الصحية لمتابعة مدى قيام العاملين بالأعمال المكلفين بها، وقياس مدى رضا المواطنين على الأداء.





وبحسب بيان، الاثنين، شملت الجولة فريق الجهاز الإشرافي بالإدارة (المدير الوقائي ـ وفريق الرعاية الأساسية ــ والترصد والأوبئة ـ ومكاتب الصحة ـ والتطعيمات ـ إلا علام والتثقيف صحي) وتابع الفريق كافة الإعمال التي تقدم بالوحدات من تطعيمات ومكاتب صحة ورعاية أساسية وغرفة الاستقبال والطوارئ والتثقيف الصحي وعمل تقارير مفصل عن الزيارة.



