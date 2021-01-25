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محافظات

مرور مفاجئ على وحدات صحة الأسرة بمركز أبشواي بالفيوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرى فريق الإشراف بالإدارة الصحية  بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة نهلة على مسئول الترصد بالإدارة، جولة مرورية على وحدات النصارية الصحية  ووحدة سنرو البحرية الصحية لمتابعة مدى قيام العاملين بالأعمال المكلفين بها، وقياس مدى رضا المواطنين على الأداء. 

وبحسب بيان، الاثنين، شملت الجولة فريق الجهاز الإشرافي بالإدارة (المدير الوقائي ـ وفريق الرعاية الأساسية ــ والترصد والأوبئة ـ ومكاتب الصحة ـ والتطعيمات ـ إلا علام والتثقيف صحي) وتابع الفريق كافة الإعمال التي تقدم بالوحدات من تطعيمات ومكاتب صحة ورعاية أساسية وغرفة الاستقبال والطوارئ والتثقيف الصحي وعمل تقارير مفصل عن الزيارة. 

من جانب أخر : تفقد الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، عددًا من المراكز الصحية على مستوى المحافظة، شملت التأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمركز تطعيم لقاح كورونا في المركز الحضري بكيمان فارس التي من المقرر أن تجري به عمليات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس المستجد.


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد التواب زايد  مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والدكتور هاني أنور خليفة مدير الإدارة الصحية ببندر الفيوم ، والدكتورة نورا السيد مديرة الإدارة الصحية باطسا، وميسرة جويدة مسئول الجودة بالرعاية الأساسية والفريق الوقائي بالإدارتين .


 وشملت الجولة المراكز الطبية بمركزي إطسا للوقوف على حالة المبنى الإنشائية به  ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية .

 

كما تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي الحضري بكيمان فارس ، لاختياره من الأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالمحافظة ، واختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية به، وكذلك التأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولى والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة. 

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