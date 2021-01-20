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محافظات

وكيل صحة الفيوم يتفقد المراكز الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمقرات تطعيم لقاح كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:47 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، عددًا من المراكز الصحية على مستوى المحافظة، شملت التأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمركز تطعيم لقاح كورونا في المركز الحضري بكيمان فارس التي من المقرر أن تجري به عمليات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس المستجد.


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد التواب زايد  مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والدكتور هاني أنور خليفة مدير الإدارة الصحية ببندر الفيوم ، والدكتورة نورا السيد مديرة الإدارة الصحية باطسا، وميسرة جويدة مسئول الجودة بالرعاية الأساسية والفريق الوقائي بالإدارتين .


 وشملت الجولة المراكز الطبية بمركزي اطسا للوقوف على حالة المبنى الإنشائية به  ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية .

 

كما تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي الحضري بكيمان فارس ، لاختيارة من الأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالمحافظة ، واختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بهن والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية به، وكذلك التأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولى والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة.


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وكيل صحة الفيوم يتفقد المراكز الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمقرات تطعيم لقاح كورونا
وكيل صحة الفيوم يتفقد المراكز الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمقرات تطعيم لقاح كورونا
وكيل صحة الفيوم يتفقد المراكز الطبية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمقرات تطعيم لقاح كورونا
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