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منوعات

شاهد.. الشرطة البريطانية تطبق الغرامات على المواطنين لخرقهم اجراءات كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:59 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تطبق الغرامات على المواطنيين
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يارا زكريا
طبقت الشرطة البريطانية عددًا من الغرامات على المواطنيين، في مناطق بلندن وساري وويلتشاير بإنجلترا، حيث توافدت حشود كبيرة على التلال المغطاة بالثلوج للعثور على أفضل رجل ثلج وعمله.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، حذرت الشرطة الأشخاص الذين ينضمون لمعارك كرة الثلج أو الزلاجات بغرامات تأمين قدرها  200 جنيه إسترليني لخرقهم قواعد إغلاق فيروس كورونا. 

وقالت الشرطة لباقى المواطنين الذين لم يتنازلوا عن طقوسهم الشتوية رغم ظروف الوباء، فنزلوا للعب على الجليد مع أفراد أسرهم في أجواء موسيقية إن قوانين كوفيد لا تزال سارية مما أثارانتقادات من مستخدمي موقع «تويتر».  

فرق الضباط في بلدة سويندون الإنجليزية حوالي 200 شخص يتزلجون في أحد المنتزهات، كما فرضت الغرامات على سيارتين محملتين من الرجال ينظرون إلى الثلج فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وقوات الشرطة بالتشديد على الأشخاص الذين يخالفون القواعد التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس ومن ثم إنقاذ الأرواح.

وكانت التعليمات طبقًا للقانون: « كل شخص يُقبض عليه وهو يخالف القانون بممارسة الرياضة في الهواء الطلق مع فرد من أسرة أخرى أو مع فقاعة لدعمهم يُعاقب بغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني».


شاهد.. الشرطة البريطانية تطبق الغرامات على المواطنين لخرقهم اجراءات كورونا
شاهد.. الشرطة البريطانية تطبق الغرامات على المواطنين لخرقهم اجراءات كورونا
شاهد.. الشرطة البريطانية تطبق الغرامات على المواطنين لخرقهم اجراءات كورونا
شاهد.. الشرطة البريطانية تطبق الغرامات على المواطنين لخرقهم اجراءات كورونا
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