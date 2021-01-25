إحباط محاولة تهريب 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحرى.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام (إحدى الشركات – الكائنة بمحافظة القاهرة) بإستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها "مستلزمات" وإحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية).. أسفرت أعمالها عن ضبط أكثر من (27 ألف عبوة مستحضرات تجميل).





قدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ (3,5 مليون جنيه).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.



