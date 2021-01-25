سعفان: سنراقب ما يدور بكل مديرية ومكتب عمل بالتحول الرقمي

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وزارته تسعى لتوظيف التحول الرقمي، لكي يتسنى له متابعة مايدور داخل كل مكتب عمل ومديرية في لحظة، ماذا يدور بداخلها من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل، مشيرا الي انه يستهدف مليون مشروع صغير سيتشرك فيه معنا العديد من الجهات والهيئات.





وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان : في العام 2016 سألت عن استعداد الوزارة للتحول الرقمي، فردوا بأن هناك مركز معلومات منذ العام 1990، لم يكن به أية برامج خاصة بالعمل، هي بيانات إحصائية للعمال العائدين من البلاد المختلفة، اتفقنا مع الإنتاج الحربي لإحداث تحديث رقمي ووصلنا إلى الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمي بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى الـ 90 % .



