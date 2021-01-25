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توك شو

أشرف طلبة: المسرح ماديًا مدمر خاصة للممثلين الشباب

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:58 م
اشرف طلبة
اشرف طلبة
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ريهام فيكتور
قال الفنان أشرف طلبة، إن الفنان الحقيقي لا يستطيع العيش بدون مسرح ، لان الاحاسيس حاضرة أمام الجمهور يوميًا مع تقديم ابعاد يومية للشخصية .

وأضاف  الفنان أشرف طلبة ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المسرح يطول العمر فهو أبو الفنون ، و يساعد الفنان على تطوير نفسه وأدائه .

وأشار الفنان أشرف طلبة ،  إلى أن اعتذار الفنانين عن العمل فى المسرحيات سبب رئيسى محبط جدًا ويجعل العرض غير مكتمل الأركان ، مؤكدًا ان المسرح يكشف الممثل الجيد والضعيف .

وتابع  الفنان أشرف طلبة ، أن البحث عن ممثل مسرحي جيد يستهلك وقتا كبيرا ، موضحًا أن المسرح ميزانيته يتم تطويرها حوالي كل 20 سنة تقريبا .

واكد  الفنان أشرف طلبة ، أن المسرح ماديًا مدمر خاصة للممثلين الشباب ، معلقًا:" المسرح يقهر الممثل الصغير والبسيط " .
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