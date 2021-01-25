أشرف طلبة: المسرح ماديًا مدمر خاصة للممثلين الشباب

قال الفنان أشرف طلبة، إن الفنان الحقيقي لا يستطيع العيش بدون مسرح ، لان الاحاسيس حاضرة أمام الجمهور يوميًا مع تقديم ابعاد يومية للشخصية .





وأضاف الفنان أشرف طلبة ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المسرح يطول العمر فهو أبو الفنون ، و يساعد الفنان على تطوير نفسه وأدائه .





وأشار الفنان أشرف طلبة ، إلى أن اعتذار الفنانين عن العمل فى المسرحيات سبب رئيسى محبط جدًا ويجعل العرض غير مكتمل الأركان ، مؤكدًا ان المسرح يكشف الممثل الجيد والضعيف .





وتابع الفنان أشرف طلبة ، أن البحث عن ممثل مسرحي جيد يستهلك وقتا كبيرا ، موضحًا أن المسرح ميزانيته يتم تطويرها حوالي كل 20 سنة تقريبا .



