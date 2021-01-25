ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل وفاة نجم نادي السكة أثناء مباراة للفريق

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت طبيب اخصائي تفاصيل وفاة محمد هاني للاعب فريق السكة خلال مباراة الفريق أمام نظيره المجد في الإسكندرية.

و أكد اخصائي بفريق الأسطول في تصريحات صحفيه أن فريقه كان يخوض مباراة في الملعب الملاصق لملعب مباراة السكه والمجد ليفاجأ بمن يطالب بطبيب سريعا حيث ذهب ليجد اللاعب ملقيا على الأرض في حاله اغماء و تشنج.

واضاف أن اللاعب كان ابتلع لسانه وغير قادر على التنفس حيث احضر اجهزه طبيه متخصصه في هذا الشان و ساعده و عاد النبض منتظما ولكن التنفس لم يكن منتظما.

وأكمل أن الملعب لم يكن به سياره اسعاف لذلك تأخر نقل اللاعب للمستشفي الذي أغمي عليه مره اخري و كان يعاني من ضيق تنفس شديد. 

يذكر أن مجلس إدارة السكة الحديد أعلن الحداد 3 ايام عقب وفاة اللاعب. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صورة مارادونا في سماء الأرجنتين تثير الجدل | تفاصيل

وصول حافلة الزمالك إلي استاد الكلية الحربية لمواجهة المقاولون العرب

صدمه قطار.. تفاصيل مصرع ناشئ فريق كيما أسوان قبل مباراة فريقه.. فيديو

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

السكتة القلبية تهدد الحياة.. اكتشف الأسباب وعلامات الإنذار والأعراض والعلاج

ترشيحاتنا

النني لـ أوزيل عقب انتقاله للدوري التركي: أهديتك أسيست أفضل هدف في مسيرتك الكروية

لعدم التعزية في والدتها| غادة نافع تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

قبل موقعة ربع النهائى.. أرقام مثيرة لـ منتخبي مصر والدنمارك ببطولة العالم لليد

موسيماني يحسمها .. شوبير يعلن اسم صفقة جديدة لـ الأهلي

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد