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رياضة

شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:42 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

أكد الإعلامى أحمد شوبير ان الحكم المونديالى جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن جهاد جريشة يقترب بقوة من إدارة المباراة وهو المرشح الأول لها ، ويأتى بعده فى المرتبة الثانية محمد الحنفى .


وفى السياق ذاته ،  أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى أنهى كافة إجراءات ضم أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وقال شوبير أن اللاعب حضر إلى الأهلى بالفعل وخضع إلى الكشف الطبي وتم إنهاء كافة إجراءات ضمه من الناحية الإدارية .

وأضاف أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أصر على خضوع اللاعب أحمد العش إلى فترة معايشة مع فريق الشباب من أجل حسم موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي مؤكدا أن المدير الفنى للأحمر يرغب فى رؤية اللاعب على الطبيعة أولا قبل اتمام التعاقد معه رسميا .

وعلى الجانب الأخر ، يواصل فريق الأهلي استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري.

ويكثف الجهاز الفني من تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة بطول الملعب، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مران الأهلي على منح تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي.

وشهد مران الأهلي انتظام كل من بدر بانون وأكرم توفيق لاعبي الفريق، بعد أن غابا عن المشاركة في لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

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