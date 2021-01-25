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أخبار العالم

"لا للعنف" توزع مواد غذائية لمساعدة اللبنانيين والسوريين

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:14 م
جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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محمود نوفل
وزعت جمعية "قل لا للعنف" في لبنان، سللا غدائية على العائلات المحتاجة في منطقة عين الحلوة في صيدا، للتخفيف من معاناة العائلات اللبنانية والنازحين السوريين. 

يأتي ذلك انطلاقا من رسالة الجمعية واهدافها الإنسانية في ظل ألاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثير من أبناء الشعبين .

وأشارت مسؤولة البرامج في الجمعية عبير غانم الى ان "هذه المساعدات للعائلات المحتاجة في لبنان والتي فقدت دخلها الشهري بكامله، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، جاءت لتسد ثغرة من حيث تأمين المستلزمات اليومية من غذاء ومواد استهلاكية". 

ولفتت الى ان "الحصة التموينية السخية تشمل جميع حاجات العائلة، وتكفي لما يزيد عن 3 أسابيع". 
"لا للعنف" توزع مواد غذائية لمساعدة اللبنانيين والسوريين
"لا للعنف" توزع مواد غذائية لمساعدة اللبنانيين والسوريين
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