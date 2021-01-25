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منوعات

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:34 م
الحوض
الحوض
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عزة عاطف
نشر أحد مستخدمي تطبيق تيك توك طريقة لتنظيف الحوض والتخلص من انسداده باستخدام الثلج والماء الساخن، وكانت النتيجة صادمة للمستخدمين.

الصدمة نزلت كالصاعقة على المستخدمين بعدما أظهر مقطع الفيديو مادة بنية لزجة خرجت من البالوعة، لكنها سرعان ما اختفت وتواصلت عملية التخلص منها بسلاسة بعد أن بدأ الماء الساخن ينساب فوق الجليد وأسفل البالوعة، وتجمع الماء البني الداكن في الحوض.

واقترح بعض المستخدمين نصائح أخرى للمساعدة في التخلص من الرائحة والتنظيف، بما في ذلك استخدام شرائح الليمون أو ملح الليمون وصودا الخبز.

وحث المستخدمون الآخرون على توخي الحذر عند دفع الجليد إلى أسفل الحوض  حتى لا يجرح الناس أنفسهم.

ونزل الجليد المتبقي في البالوعة، تاركًا البلوعة والحوض نظيفين، وعلق أحد المستخدمين قائلًا: "طلب مني سباك القيام بذلك"، مشيرًا إلى أن النصيحة توازي نصيحة الخبراء، فيما لم يصدق المستخدمون أعينهم، وكتب أحدهم: "لقد جربتها للتو ونجحت".
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