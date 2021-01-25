وزيرة الهجرة تحت قبة البرلمان.. نبيلة مكرم تكشف جهود 5 سنوات من عمر الوزارة في خدمة أبناء مصر في الخارج

وزيرة الهجرة أمام مجلس النواب:



الوزارة أخذت على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم والعمل على ربطهم بوطنهم الأم



تنظيم زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية

تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج

خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية





ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة أمام مجلس النواب، أطلعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها أمام مجلس النواب بتهنئة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وأعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، للتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيقها، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى الصورة المشرفة التي يظهر عليها البرلمان وزيادة تمثيل المرأة فضلًا عن التمثيل الكبير للشباب في المجلس، ووجود ممثلين للمصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، إلى جانب النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع مجلس النواب في كافة الملفات التي تعمل عليها، في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من تنمية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015؛ وتكليفها بتولي المسئولية، وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحوا عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية في الخارج، وليصدوا هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التي يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.

محاور تنفيذ برنامج الحكومة

وأضافت الوزيرة: أنه في المحور الخاص بالتوعية والحماية والذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول لبرنامج الحكومة وهو حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، ووبند الحفاظ على الهوية المصرية، فقد عملت وزارة الهجرة على إعداد برامج لأبناء المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث حيث نظمت الوزارة 24 ملتقي لعدد 607 من أبنائنا بالخارج، وأخرها في يوليو 2020، حيث تم إطلاق أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج والمتواجدين حاليا في مصر عقب عودتهم من البلاد التي يدرسون بها بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أن هذه الملتقيات تم عقدها بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والأثار والبيئة والتي تم تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمثلت أوجه التعاون في:

- التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتنظيم عدة دورات في الأمن القومي لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج.

- ونظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي الهجرة والشباب، زيارات ميدانية لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، إلى كل من بانوراما 6 أكتوبروالكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، من أجل تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها.

- بالتعاون مع وزارة الداخلية، نظمت وزارة الهجرة زيارة لهؤلاء الشباب إلى أكاديمية الشرطة للاطلاع على جهود رجال الأمن ودورهم البطولي في الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة المصرية وحماية المواطنين.

- نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.

- نظَّمت وزارة الهجرة زيارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج إلى مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وتضمنت الزيارة جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.

- نظمت الوزارة عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" بالتعاون مع الدفاع الشعبي، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي "الاختيار" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.

- نظّمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وكذلك إلى الأقصر وأسوان وإلى محمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة.

- نظمت الوزارة لهؤلاء الشباب زيارة إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: أنه من ضمن الملتقيات فقد تم عقد 4 معسكرات للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، أخرها في يوليو 2020، في لقاء تفاعلي عبر الفيديو كونفرانس بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، في إطار التعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج"، حيث تتضمن المعسكرات العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي شارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

وقدمت وزيرة الهجرة خلال كلمتها عرضًا حول مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، قائلة: إن المبادرة جاءت في إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، فقد أطلقت الوزارة في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وأنه وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية، ومشروعات قومية.

واستطردت وزيرة الهجرة: أن الشباب التقو بشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أحمد الطيب، وكذلك بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما زار الوفد وزارة الري ووزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وأيضًا متحف القوات الجوية وقصر البارون ومدينة الجلالة والجامعة الواقعة هناك، والمطار الحربي ومشروع روضة السيدة زينب وحي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة وقصر عابدين ومحمية وادي دجلة ومنطقة آثار سقارة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقد شملت تلك الزيارات جلسات حوارية حول قضايا مختلفة وجولات تفقدية وترفيهية والتقاط صور تذكارية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، وهذا بهدف أن يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

هذا إلى جانب الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج وللاستفادة من تخصصاتهم ومن ثمّ ربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع"، وكذلك إقامة منصة لهم تستهدف استدامة التواصل معهم ونقل ما يحدث في الوطن على أرض الواقع وعرض الحقائق عبر مصادر موثوق فيها لمواجهة تزييف الوعي الذي يتعرض له المصريين بالخارج.

واستكمالا لمحور التوعية والحماية، فقالت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم عقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، على مدار يومين، بحضور ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور ‏الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج، وجميع المحاور تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.‎

وتابعت أن المؤتمر استهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية حقيقية.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم للتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، ضمن أطر التعاون المثمر في مبادرة "اسأل الازهر".

حيث اتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر الشريف على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول ‏مختلف القضايا الدينية الإسلامية، لسرعة الرد من قبل المختصين ب الأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.

واستمرارًا لعمل وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية العربية والمصرية، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تم إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث بباللغة العربية واللهجة المصرية، فلا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وحظيت المبادرة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون أحد المبادرات القومية وكلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وأكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادا لنشر المحتوى، وهو محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا، فضلًا عن عقد 10 معسكرات عبر الفيديوكونفرانس مع أبناء المصريين بالخارج في مختلف الدول للتحدث معهم وتشجيعهم على التحدث باللغة العربية من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية.

كما أطلقت الوزارة حملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، وحققت ملايين المشاهدات، فضلا عن التعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المختلفة، حيث تم إطلاق معسكرات افتراضية لمبادرة "اتكلم عربي" عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف جائحة كورونا، وكان أول معسكر قد أقيم مع أبناء المصريين بالنمسا والثاني بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، ثم فرنسا وبلجيكا.

وفي إطار حماية وتوعية أبنائنا، كشفت السفيرة نبيلة مكرم عن إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ووضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المباردة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلال إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأت الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 20 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، وتستهدف المرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وريادة الأعمال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع الكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف، في إطار المبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

حيث تم تنظيم اللقاء الجماهيري الأول والثاني لملتقى سيدات الفيوم واللقاء الثاني بقرة تطون بمشاركة 3300 سيدة ورجل وتنفيذ 150 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في عدد 5 قرى على مستوى المحافظة، كما تم تدريب 640 رائدة ريقية وشباب جامعي بمحافظة البحيرة وتنفيذ 60 الف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 35 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 300 ألف مستفيد، وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

إلى جانب، تدريب 612 رائدة ريفية وشاب جامعي بمحافظة الغربية وتنفيذ 500 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 24 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 1.4 مليون مستفيد وشاب من جامعة طنطا بعدد 17 كلية وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه بالنسبة لزيارة محافظة المنيا فقد تضمنت لقاء الراءدات الريفيات والشباب بالمحافظة بأعداد محدودة نظرًا لانتشار جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تم افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة، وذلك ضمن الوسائل التي توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

ومع انتشار العديد من الشائعات بخصوص ملف سد النهضة، ولدعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن أصدار الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات في يونيو 2020: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلًا عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه حقق 3 مليون مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لوقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.

وفيما يخص المحور الثاني "تلبية الاحتياجات"، فكشفت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت من خلال العديد من الآليات لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الاحتياجات وتم العمل عليها، عقب ورود العديد من الشكاوى والاستغاثات من المصريين بالخارج بشأن إجازات المصريين العاملين بالخارج، وكنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لحل تلك الأزمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

واستفاد من القرار 700 ألف مواطن من حل مشكلة مد إجازات المصريين العاملين بالخارج كذلك تم فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء والتابعيين لشركات المياة والصرف الصحي غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالمصريين العائدين من الخارج بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أطلقت مبادرة "نورت بلدك"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

حيث طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملئ الاستمارة.

وخلال العمل في إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك والطيران والتمنية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

وفي أولى نتائج المبادرة، فقد تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، فجاء تنسيق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للإعلان عن إتاحة فرص عمل للـ ٢٣ مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

كما وقعت السيدة وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار؛ وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، كوسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها وزارة الهجرة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانو يعملون بها في إطار المبادرة.

ووفقا للبروتوكول، فإنه سيتم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة، وذلك ضمن الوسائل التي توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

وفيما يخص صندوق رعاية المصريين بالخارج، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم الانتهاء من قانون الهجرة والذي يتضمن بداخله إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، والذي يتضمن كافة مجالات رعاية الحالات الطارئة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى نتائج بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير حيث استفاد نحو 1000 أسرة وتم من خلال البروتوكول نقل جثامين٩٨٤ مواطن مصري بالخارج من ٣٠ دولة حول العالم إلى أرض الوطن، مشيرة إلى تحمل مؤسسة مصر الخير تكلفة نقل كافة الحالات إلى أرض الوطن دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا.

ولفتت في كلمتها أمام مجلس النواب إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإخطار "مؤسسة مصر الخير"- من خلال الإدارة المختصة لديها "علاج المواطنين وشئون السفر" - بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، والتي يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعي عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أي طريق آخر، وذلك بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله "مصر الخير".

وتابعت أن التعاون والمتابعة المستمرة كان سببا في لفت الانتباه لهذه المشكلة، وتسليط الضوء على شكاوى عديدة وردت من المصريين بالخارج، وممثلي الجاليات لحين إتمام قانون الهجرة، حيث كانت تمثل مشكلة نقل الجثمان معاناة للمصريين بالخارج سواء في توفير النفقات الباهظة اللازمة لذلك أو من ناحية إنهاء الإجراءات.

وفيما يخص المحور الثالث "تبادل الخبرات" والذي عملت وزارة الهجرة من خلاله لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، فقالت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم العمل منذ اللحظة الأولى التي كلفت فيها بمسئولية رعاية المصريين بالخارج، على ربط الطيور المهاجرة بوطنهم، واستقطاب العقول النيرة من خبراءنا وعلماءنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة بخمسة إصدارات بدأت من الغردقة بالمؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة المعز التي شهدت "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ثم طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الأقصر" التي شهدت "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة الغردقة التي شهدت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم"، وجاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع"والعودة مرة أخرى إلى القاهرة في النسخة الخامسة بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو.

فقد تم تنظيم الـ 5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالمًا مصريًا، يمصلون تخصصات مختلفة، وانشاء 27 شاركة وبرنامج توأمة بين الجاامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريي بالخارج، وإتاحة 204 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية ورعاية موهوبين لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية استفاد منها أكثر من 2790 شاب مصري.

وقد أثمرت هذه المؤتمرات عن تعاون بين علماء مؤتمرات "مصر تستطيع" والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربي والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، والتربية والتعليم والتخطيط والتعليم العالي، وغيرها، التي بدورها استفادت من هذه العقول لدعم مستقبل التنمية في إطار استراتيجية الدولة ٢٠٣٠، وكانت أبرز هذه النماذج الاتفاق الذي عقد بين وزارة الإنتاج الحربي والبروفيسور عبد الحليم عمر على تصنيع جهاز تسوية الأسفلت الذي اخترعه باسم "الهراس أمير"، بمصانع الإنتاج الحربي، وإهداء الدكتور هشام العسكري أول أطلس شمسي متجدد لمصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وبالتعاون الذي بادرت به دكتورة هدي المراغي ودكتور وجيه المراغي لوضع خطة تطبيق مفاهيم "الثورة الصناعية الرابعة" لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

كما نتج على المؤتمرات استفادة هيئة قناة السويس من الخبرات العميقة للدكتور منصور المتبولي في مشروع الاستزراع السمكي بهدف الوصول لـ ‏‏4000 حوض سمكي على مساحة 7500 فدان، تعتمد جميعها على مياه ‏قناة السويس، وتقوم على أحدث التقنيات، والاتفاق مع الدكتور هشام عاشور على إطلاق منحة تدريبية لـ 12 طبيبًا سنويًا في تخصص أمراض النساء والتوليد، يتم خلالها تدريب كل طبيب لمدة شهر في مستشفى "بيتانين إيسارلون" بألمانيا، على أن يقوم الجراح الكبير بمراجعة أسماء المتقدمين ومدى ملاءمتهم للمنحة.

كما تم الاستفادة من خبراءنا في اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي (بالتنسيق مع وزارة الزراعة)، ومعالجة مياه الصرف الصحى ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام، من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في "زمامات"، كما تم الإعلان عن أول نتائج المؤتمر خلال فعالياته، عندما أعلن المخترع المصري الدكتور محمد محمود محمد ابراهيم عن تصنيع أول لوحة حاسب آلي مصرية، لتصبح نقطة انطلاق تتخذ منها مصر أولي خطوات المشروع القومي لتوطين صناعة الحاسبات، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة بنها للصناعات الإليكترونية، ليشمل هذا المشروع تصميم حاسب تعليمي لإستخدامه في تدريس مقررات هندسة الحاسبات والنظم، ويعقبه عدد من المشروعات لتوطين هذة الصناعة بمصر.

وأضافت الوزيرة أنه نتاج للمؤتمرات فقد تم تتطوير مدرستي ببولاق الدكرور بإشراف من الدكتور هاني سويلم أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة والذي يقوم به مركز التنمية المستدامة - الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تعد تلك المدرسة واحدة من المدارس التي تأتي ضمن مشروع "مدرسة 2030: التعليم من أجل التنمية المستدامة".

كما وقع كرم خليل رجل الأعمال المصري، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»؛ عقد تصدير رخام مصنع الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية، في إطار متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر.

وقد أنشأ المهندس أشرف دوس أكبر منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، وتخدم محافظات وسط الدلتا على مساحة 82 فدانا، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل، وتعد أكبر منطقة لوجستية، يتم إنشاؤها في الوجه البحري على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيام احمد لطفي العضو المنتدب لشركة كابوكي بانجلترا بتوقيع اتفاق مع المعهد الملكي البريطاني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لادارة ميناء اليخوت بالجلالة، وجاري إدارة مباحثات مع استوديوهات يونيفرسال لاقامة استوديو ضخمة بمدينة الجلالة.

وفي نفس السياق، استعرضت الوزيرة الإعداد للنسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث حظي المؤتمر برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، مضيفة أنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس في عدة مجالات أولها لمناقشة "الاستثمار الصناعي"، والثانية لمناقشة "صناعة الغزل والنسيج"، والثالثة لمناقشة "توطين صناعة السيارات في مصر"، مشيرة إلى أن الندوات التحضيرية مستمرة حتى انعقاد المؤتمر ذاته في "مارس - أبريل" المقبل.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أنه نتاجا لتلك المؤتمرات، فقد دُشنت مؤسسة مصر تستطيع رسميًا في أبريل 2019، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة، لكافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ودعت خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، حيث تم فتح باب العضوية على أن يكون التسجيل عبر الموقع الرسمي لها.

واستمرارا لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرائنا بالخارج، فقد قام عدد كبير من أطباء وخبراء مصر حول العالم بالتوقيع على خطاب واف أعده الطبيب المصري الكبير البروفيسور أسامة حمدي، عالم السكر والغدد الصماء أستاذ مشارك في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عرض وتوضيح كافة التفاصيل التي من شأنها تفنيد أكاذيب نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية بناء على ما ورد في بحث نشره أحد أعضاء جامعة تورنتو الكندية تضمن معلومات مغلوطة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، فضلًا عن تقديم النصائح لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

وفي إطار المحور الرابع "التواصل" من محاور عمل وزارة الهجرة في إطار برنامج الحكومة، فلفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ومن خلال هذا التطبيق، تستهدف الوزارة أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS.

ويحتوي التطبيق على الآتي:

- لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة او القنصيلة المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها.

- توافر عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

- يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "إسأل واقترح".

- يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة "بلادي" الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر.

- نشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات.

- مؤخرًا، تم إضافة عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي وهذه الروابط هي: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم) - (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا) – (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا) – (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا)

- يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

- إتاحة إرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن للمستخدم أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".

ولمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، فكشفت وزيرة الهجرة عن إطلاق الوزارة لمجلة الكترونية بعنوان "مصر معاك" في يناير 2019 لتكون مساحة لتبادل الأفكار وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج وتم إصدار 18 عددا من المجلة حتى الآن.

ولتلقى استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستفادة حوالي 3,5 مليون مواطن من ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومةية من خلال:





- منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج وبلغ عدد المستفيدين 1,6 مليون مواطن.

وإطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الالكترونية والخط الساخن لحل مشاكل المصريين بالخارج، حيث تم استقبال عدد 4862 شكوى وتم حل 4391 شكوى بنسبة 91%.

هذا إلى جانب إطلاق مبادرة "اسأل واقترح" لتلقي شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها من خلال حلقات مسجلة لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة "إسأل واقترح لايف" لتلقي استفسارات واقتراحات المصريين بالخارج.

وفي إطار التواصل مع المصريين بالخارج خلال الاستحقاقات الدستورية التي تم إجراؤها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقى استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام التصويت ومتابعة مجريات الأمور أولا بأول والتواصل مع الناخبين بالخارج، كما نظمت غرفة عمليات لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج واستقبال كافة استفسارات المواطنين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم العمل على متابعة العملية الانتخابية في الخارج لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة منتصف أغسطس 2020، وهو الاستحقاق الدستوري الذي سطر مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرا لكونه معاونا للبرلمان، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.

وبناء على ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

كما شهدت مصر في أكتوبر 2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريين بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، وتابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عملية التصويت وتلقي أية استفسارات من المصريين بالخارج، حول آلية التصويت خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع وهي وسيلة جديدة تم إتاحتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى دور الوزارة في حشد الجهود لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، بمشاركة ممثلي وزارات: الخارجية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد.





وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء قاعدة معلوماتية للدولة وتكليفه للحكومة بتوحيد قواعد البيانات والاستفادة منها لخدمة الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، وفق إستراتيجية الربط المعلوماتي والاستفادة من البيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة، وذلك لضمان سريان عملية جمع البيانات بشكل جدي يسهم في الانتهاء من هذه القاعدة