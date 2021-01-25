معسكر مغلق للمقاولون العرب استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب معسكرًا مغلقًا اليوم بالجبل الأخضر استعدادًا للمباراته المقبلة أمام سموحة، فى الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.





وتعاهد لاعبو ذئاب الجبل على استعادة الانتصارات وتصحيح المسار بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الخامسة مساء غد الثلاثاء مباراة المقاولون العرب وسموحة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح الذئاب إلى تعويض خسارتهم أمام الأهلي واستعادة الانتصارات مرة أخرى.





وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الهزيمة من النادي الأهلي خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري .





وفاز الاهلي على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما قلب الطاولة على ذئاب الجبل في الشوط الثاني، حيث كان المقاولون قد نجح في التقدم أولًا بهدفين نظيفين، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.



