ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة أمام مجلس النواب

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:52 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف يبرز أهم تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، وهي كالتالي:

4.1   مليار جنيه لتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو حتى الآن.

90   مليار جنية قيمة الاستثمارات فى الثروة الداجنة.

لأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان.

إنشاء 9 مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية.

توزيع 7 ملايين طن أسمدة بدعم 7 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

5.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار.

التوسع في توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية.
دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة من الرئيس السيسى والحكومة.

تخصيص يوم الثلاثاء موعد لقاء أسبوعى مع نواب البرلمان.

تنسيق وتعاون مع البرلمان لتحقيق مصلحة المواطن.

قطاع الزراعة حقق نمو 4% خلال جائحة كورونا.

حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل والضبعة.

الرئيس يدعم تطوير مراكز تجميع الألبان.

3.8 مليون رأس من الأبقار والجاموس حجم الثروة الحيوانية فى مصر.

إضافة 600 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية نتيجة حصر وتصنيف الأراضي.

الوزارة تتحمل تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات محصول القصب.

استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة للقمح بإنتاجية تصل الى 25 أردبا للفدان.

تحديث نظم ري مليون فدان بنهاية 30 يونيو 2021.

لا يوجد خلال الفترة الحالية قيود أو حظر على أي منتج زراعي مصري.

هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن.


استنباط وتهجين 23 صنف جديد من الخضر.

تغليظ عقوبة تهريب المبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة.
 إضافة 2 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية ‎ قريبًا.
الوزارة تتحمل 50% من تكلفة مكافحة الآفات.

أراضى الإصلاح الزراعى فى الأحوزة العمرانية تقدر بـ 14 مليار جنيه.

تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية المنتهية عقودهم.

«الخدمات البيطرية» طهّرت 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدرسة.
توسعنا رأسيا باستنباط أصناف جديدة من السلع الإستراتيجية كالقطن والقمح والأرز.

تنفيذ 56 مشروعا ممولا من شركاء التنمية بقيمة ‏14.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

5 مليارات جنيه قروض سنويًا لدعم الفلاحين والمزارعين بفائدة 5%.

نتعهد بالإسراع فى إنهاء ملفات تقنين وضع اليد.

مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال.

مصر الأولى إفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزراع السمكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد عامين للحكومة.. توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين |فيديو

لقاء الرئيس مع الوزير يتصدر حصاد الزراعة الأسبوعي.. انفوجراف

أهم أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع.. إنفوجراف

الزراعة: مصر تنتج 1.4 مليار طائر و5.5 مليون طن ألبان

لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان.. الزراعة تعتمد 59,5 مليون جنيه

القصير أمام النواب: قطاع الزراعة نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

عصيت أوامره.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت الاستمرار في الوزارة خلال حكم محمد مرسي

وسط التصعيد مع إثيوبيا .. رئيس السيادة السوداني يلتقي نائب قائد أفريكوم

وفاة امرأة مسنة في إنجلترا بعد أيام من تلقي لقاح ضد كورونا

سنحتفل بكل مرحلة.. السيسي يعلن خبرا سارا للمصريين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها