نبيلة مكرم للنواب: قانون الهجرة ليس رد فعل لأزمة العالقين ونعمل عليه منذ عام ونصف

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن قانون تنظيم الهجرة الذي يتضمن بابا لانشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج ليس رد فعل،لأزمة العالقين و إنما تعمل الوزارة وفق رؤية واضحة الأساس فيها تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده.





ولفتت وزيرة الهجرة في تعقيبها على ملاحظات أعضاء مجلس النواب الى أن وزارة الهجرة جاءت بقرار جمهوري من القيادة السياسية وكان من الصعب بعد إلغاء الوزارة منذ ٢٠ عاما أن تعود الثقة سريعا بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك نعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن قانون الهجرة اتخذ هذا الوقت لاصداره حتى يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح.





وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت على عودة الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الام، لافتة الى أن انشاء قاعدة البيانات هام جدا ونعمل عليه من خلال ممثلو الوزارات المشكلة في اللجنة المختصة بها، وفي ذلك الإطار اقترحت الوزارة الكارت القنصلي لتقديم مزايا للمصريين بالخارج لتشجيعهم على تسجيل بياناتهم.





وفيما يتعلق بتعامل وزارة الهجرة مع الكيانات المصرية بالخارج أوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الكياانات، ونمثمن دائما على دورهم الفاعل في خدمة الجاليات المصرية بالخارج، ونعمل على هو إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق بين الكيانات وبعضها ومع كل كيان يحمل اسم مصر بالخارج وفق رؤية موحدة تعلوها المصلحة الوطنية وخدمة الجاليات المصرية بالخارج.





و أشارت السفيرة نبيلة مكرم الى مبادرة "اتكلم عربي" التي تستهدف كافة الشرائح والمستويات والاعمار السنية من المصريين بالخارج، لافتة الى انه في المعسكرات التي يتم تنظيمها نحرص على التحدث باللغة العربية مع شبابنا بالخارج حتى يعتادوا علي ذلك وتمثل الإنطلاقة لتحدث اللغة العربية بشكل مستمر، ومن الممكن ان نتحدث قليلا باللغة التي يتحدث بها لسهولة التواصل معه.





وحول تهميش العقول المصرية أكدت وزيرة الهجرة ان اكثر من ٤٠٠ مصري وعالم وخبير شاركوا في مؤتمرات مصر تستطيع للاستفادة من خبراتهم، ويتم حاليا التعاون بين هؤلاء الخبراء والعلماء مع كافة الجهات المعنية بالداخل وبالفعل حدثت استفادة كبيرة من خبرات علمائنا بالخارج في المشروعات القومية الحالية.





وبخصوص تبني الحرفيين بالخارج اكدت انه يتم العمل عليهم في اطار مبادرة "مراكب النجاة" ونعمل على توفير سوق عمل لهم بهجرة آمنة، لافتة الى اننا نعمل على الاستفادة من المصريين بالخارج وخبراتهم وامكاناتهم.





واكدت وزيرة الهجرة انها تصطحب ابناء المصريين في الخارج في كافة الملتقيات خلال الزيارات للتعرف عليهم وعلى طلبات واحتياجات أبناء الجيلين الثاني والثالث، لافتة الى انه يوم ٣١ يناير سيتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.





واوضحت ان وزارة الهجرة لديها العديد من العقبات والتحديات للوصول لكافة المصريين بالخارج ولذلك في زياراتها الخارجية تحرص على التحدث مع كافة اطياف المصريين من مختلف الشرائح، مستغلة ذلك في الوصول لأكبر عدد من الجالية المصرية بكل دولة .





وبخصوص عقود العمل الوهمية التي يقع فيها المصريين الراغبين في العمل بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أنها من اختصاصات وزارة القوى العاملة، ونحن في وزارة الهجرة نقوم بتوعية المواطنين بأن يتأكدو من العقود قبل السفر.





وحول معاشات المصريين بالخارج أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك بالفعل القانون خاص بالمعاشات للمصريين بالخارج.