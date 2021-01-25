مع احترامي للشباب .. تامر أمين: اتربينا أن 25 يناير عيد الشرطة .. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إننا نحتفل اليوم بالعيد الـ 69 لـ الشرطة المصرية، مضيفا "اتربينا أن 25 يناير هو عيد الشرطة".





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "مع كامل احترامي لمن يحتفلون بـ 25 يناير على أنها ثروة مصرية واحترم وأقدر جهد مجموعة من الشباب المصري المحترم اللي نزل يوم 25 يناير وكانت نيتهم مخلصة".





وتابع تامر أمين: "ما حدث بعد يوم 25 يناير 2011 لا علاقة له بثورة أو تغيير أو أي شيء وكنه كان له علاقة بالتخريب والتدمير وهجوم على الأقسام".





وأكمل تامر امين: "بدون رياء أو نفاق أنا أحيي وأقدر وأحترم كل رجال الشرطة المصرية".





وقال تامر أمين: "أتوجه بمشاعر الحب والاحترام والتقدير والإجلال لكل فرد في الشرطة وأقدر مجهوداتهم وتضحياتهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره"، مضيفا: "الداخلية حطانا في عنيها".