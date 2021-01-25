نشأت الديهي: ثورة 25 يناير تحولت لمؤامرة ضخمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن 25 يناير 2011 تم اختيار اليوم بعناية فائقة لمحو أثر عيد الشرطة، لافتًا إلى أن ثورة 25 يناير قام بها شباب مخلصون كانوا يتطلعون لغد أفضل.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الإخوان والخونة ركبوا الثورة، وتحولت لمؤامرة ضخمة أدت لدخول الدولة المصرية في نفق مظلم لا يعلم نتيجته إلا الله.





وتابع أن الفترة منذ عام 2011 وحتى عام 2013 فترة سوداء لونها داكن وشهدت فوضى عارمة وجميع أجهزة الاستخبارات الدولية كانت تلعب في مصر، وكانت الدولة المصرية مشاع ومباحة وليس لها حرمة، وهي أسوأ فترة مرت على مصر، أسوأ من هزيمة 67، منوهًا بأنه خلال تلك الفترة تم فتح البلاعة التي خرج منها أهل الشر الذين عاثوا في الأرض فساد.





ولفت إلى أن الفترة من 2014-2017 كانت فترة إعادة هيبة الدولة مرة أخرى، التي تحمل فيها الشعب المصري فاتورة الإصلاح الاقتصادي لمحاولة العودة للدولة بحدودها ودستورها ورئيسها وحكومتها وكانت فترة رمادية، والفترة من 2018-2020 فترة إنجاز العديد من المشروعات القومية، وكان لونها أخضر لون الإنجاز.