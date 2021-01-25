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أخبار البلد

شبورة مائية وبرودة شديدة ليلا .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الاسكندرية 20 10
وادى النطرون 21 10
طنطا 21 10
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 10
بلطيم 21 11
مطروح 21 10
السلوم 22 10
سيوة 19 06
بورسعيد 18 12
دمياط 18 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 10
الاسماعيلية 22 10
السويس 21 10
العريش 19 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 10
نخل 19 02
نويبع 23 15
طابا 22 12
كاترين 19 03
الطور 24 10
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 24 12
مرسى علم 23 13
الفيوم 21 07
بنى سويف 21 07
المنيا 21 04
أسيوط 22 04
سوهاج 22 06
قنا 23 06
الأقصر 25 07
أسوان 25 08
ادفو 26 08
أبوسمبل 24 09
الوادى الجديد 23 03
شلاتين 25 15
ابو رماد 25 14
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 32 21
المدينة 29 19
الرياض 24 12
المنامة 21 17
ابوظبى 24 17
الدوحة 24 18
الكويت 22 08
دمشق 14 01
بيروت 18 13
عمان 16 05
القدس 17 08
غزة 21 11
بغداد 20 05
مسقط 24 17
صنعاء 26 06
الخرطوم 34 20
طرابلس 18 12
تونس 16 09
الجزائر 15 10
الرباط 20 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
انقرة 10 05
اسطنبول 15 09
اسلام اباد 18 03
نيودلهى 20 04
جاكرتا 30 24
بكين 06 07-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 11 05
اثينا 17 08
روما 10 01-
باريس 03 01-
مدريد 13 07
برلين 01 02-
لندن 04 02
مونتريال 07- 11-
موسكو 03 01-
نيويورك 03 01-
واشنطن 07 02
نواكشوط 31 17
اديس ابابا 24 08

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