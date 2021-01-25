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محافظات

تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:23 م
دورة التدريبية للعاملين
دورة التدريبية للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
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محمد عبدالحليم
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة لتسليم شهادات اجتياز الدورة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع المحافظة وجهاز إدارة المخلفات الصلبة التابعة بوزارة البيئة ،لتدريب العاملين على منظومة المخلفات الصلبة بدائرة المحافظة. 

حيث سلم اللواء حسام حمودة  السكرتير المساعد شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد 20 متدربا ،وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة  والمحاضرين في الدورة : الدكتور طارق عيد،الدكتور عبد الرحمن سليمان،الدكتور عبد المنعم سند_الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا،  ومحمد جبر معاون المحافظ والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة بالمحافظة ،والأستاذ محمد سيد البحيري _المكتب الفني بديوان عام المحافظة. 

واستهدفت الدورة التي تم عقدها على مدار يومين بقاعة ديوان عام المحافظة،تدريب وتأهيل العاملين في مجال منظومة إدارة المخلفات الصلبة من  مشروع النظافة وحدة المخلفات الصلبة وإدارة شؤون البيئة والوحدات المحلية والمكتب الفني بديوان عام المحافظة،على  السلوكيات البيئية السليمة ونشر إرشادات الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية وطرق الوقاية من خلال الإجراءات الاحترازية والضوابط البيئية المقررة. 

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وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد مراد  مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الــ 69،حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد،ثم  قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء  الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم  الله عز وجل  بواسع رحمته. 

وشهدت المراسم كلا من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،بلال حبش نائب المحافظ، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، و رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والعميد طيار أركان حرب مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة،واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من  القيادات الأمنية  والعسكرية والتنفيذية.


تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
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