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محافظات

للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:17 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين ، بعض مراكز الشرطة والتمركزات والاكمنة الامنية لتقديم التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والوقوف على مدى استعدادية القوات وجاهزيتها ومتابعة الاجراءات الامنية ، داعيًا المولى عز و جل ان يكون هذا العام عام خير وسعادة واستقرار لمصرنا الغالية وان يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة .

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بدا المحافظ جولته بتفقد التمركز الامنى امام ديوان عام المحافظة مقدمًا التهنئة للضباط والجنود بالتمركزات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة كما تفقد التمركز الامنى بجوار مسجد عمر مكرم بحى غرب وقدم التهنئة لضباط وافراد التمركز. 

واكمل المحافظ جولته بزيارة نقطة شرطة الشهيد رقيب شرطة أول الحسينى سعيد محمد بقرية المطمر بمركز ساحل سليم والتقى ضباط وافراد النقطة مقدما لهم التهنئة واطمئن على جاهزية القوات وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا . 

كما زار محافظ أسيوط مركز شرطة ساحل سليم والتقى مأمور المركز ورئيس المباحث وضباط وافراد المركز مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وطالبهم باليقظة الدائمة والكفاءة فى اداء عملهم وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .. رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم .

وأكد محافظ أسيوط أن احتفالات الشرطة يعيد الى اذهاننا بطولات رجال الشرطة البواسل فى مواجهة العدو الغاشم والدفاع عن ارضنا الغالية ، مشيرا الى دور رجال الشرطة فى حفظ أمن واستقرار البلاد والحفاظ على مشروعات التنمية والدفع بعجلة الاصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية المنشودة منوها الى ان زيارته للتمراكزات الامنية ومراكز الشرطة اليوم تهدف لادخال البهجة والسعادة على رجال الشرطة الساهرين على امن واستقرار البلاد والرفع من روحهم المعنوية لتحقيق اعلى معدلات اليقظة والكفاءة .
للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة
للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة
للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة
للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة
للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة
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