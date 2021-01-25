للتهنئة بعيد الشرطة.. محافظ أسيوط يزور مركز ساحل سليم وعددا من الأكمنة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين ، بعض مراكز الشرطة والتمركزات والاكمنة الامنية لتقديم التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والوقوف على مدى استعدادية القوات وجاهزيتها ومتابعة الاجراءات الامنية ، داعيًا المولى عز و جل ان يكون هذا العام عام خير وسعادة واستقرار لمصرنا الغالية وان يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة .





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بدا المحافظ جولته بتفقد التمركز الامنى امام ديوان عام المحافظة مقدمًا التهنئة للضباط والجنود بالتمركزات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة كما تفقد التمركز الامنى بجوار مسجد عمر مكرم بحى غرب وقدم التهنئة لضباط وافراد التمركز.





واكمل المحافظ جولته بزيارة نقطة شرطة الشهيد رقيب شرطة أول الحسينى سعيد محمد بقرية المطمر بمركز ساحل سليم والتقى ضباط وافراد النقطة مقدما لهم التهنئة واطمئن على جاهزية القوات وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





كما زار محافظ أسيوط مركز شرطة ساحل سليم والتقى مأمور المركز ورئيس المباحث وضباط وافراد المركز مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وطالبهم باليقظة الدائمة والكفاءة فى اداء عملهم وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .. رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم .



