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ديني

بروتوكول تعاون بين أوقاف قنا وجامعة جنوب الوادي لتدريب الأئمة والواعظات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:05 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين أوقاف قنا وجامعة جنوب الوادي
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات وقع محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم الاثنين 25/ 1/ 2021م بجامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف قنا وجامعة جنوب الوادي بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة قنا.

وأشار محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات: اللغة العربية وآدابها -  الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع - بناء المهارات الإعلامية".

كما تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة جنوب الوادي، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة جنوب الوادي مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%.

وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة قنا دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م.
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