خالد الجندي يحذر الشيوخ: زيد وعبيد ونطاط الحيط سيطالبون بحرق التراث بهذه الحالة

وعلق « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، على مشروع القانون الذى يرمى إلى تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضى بتغليظ عقوبة تعدى الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات، قائلًا:"أنا أحمد الله وأسجد له شكرًا.. وهذه رسالة أوجهها إلى الشيوخ ..إذا لم تقول رأيك فى اللى موجود فى كتب التراث.. هيجى زيد وعبيد ونطاط الحيط هيتطاولوا عليك وعلى التراث ويطالبون بحرق التراث.. وزى ما قال أحدهم بإلقائه فى سلة المهملات".





وأوضح أن سبب تطاول البعض على كتب التراث يعود إلى عدم وجود شيوخ يمتلكون الشجاعة، إلا من رحم ربك، لكى يقولوا بأن هذا "الكلام غير مقنع، وفيه رجاله يستحقوا الضرب بعد ما تخلوا عن واجباتهم فى خضم هذه الحياة، لذا أتمنى قبول مشروع القانون الذى يغلظ العقوبة على الاعتداء على الزوجات، فاحترامك للمرأة هو احترام للمصنع الذى يصنع المجتمع.. وإذا لم نفعل فنحن على خطر".





وكان في بداية حلقة اليوم ، قد نعى