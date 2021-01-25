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المالية: جائحة كورونا أثرت سلبيا على الاقتصاد والشركات المصدرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قالت نيفين منصور  مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية،  إن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد والشركات المصدرة، وهناك حوار مفتوح يجمعنا بهم دائمًا، وكانوا يحتاجون إلى السيولة الفورية لكي يحتفظوا بالعمالة ويتجاوزوا المحنة، وبالتالي جرى إطلاق المبادرة السادسة وهي السداد الفوري.

وتابعت منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال واعمال" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:"  ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين يحظى باهتمام كبير جدًا من جانب الحكومة ووزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، خاصة في ظل تأثر كثير من الشركات بفيروس كورونا".

ونوهت إلى أن  الوزارة بدأت بتنفيذ 5 مبادرات في شهر أكتوبر 2019 وعلى مدار عام من هذا التاريخ جرى رد ما يقرب من 8 مليارات جنيه لـ2000 شركة مصدرة.

وأوضحت:" المبادرات التي قدمتها الوزارة وفرت 21 مليار جنيه للشركات وجرى ضخها في عجلة الإنتاج وهو ما كان له تأثيرات إيجابية على مستوى الاحتفاظ بالعمالة وزيادة الطاقة الإنتاجية وشراء المواد الخام".
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